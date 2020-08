Arsenal wint Community Shield ten koste van Liverpool

Virgil van Dijk heerst in de lucht tegen Bukayo Saka. Ⓒ ANP/HH

LONDEN - Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum zijn er niet in geslaagd om in hun eerste officiële wedstrijd van het seizoen direct weer een prijs aan hun prijzenkast toe te voegen. FA Cup-winnaar Arsenal was in de strijd om het Community Shield na strafschoppen te sterk voor de landskampioen, nadat het na negentig minuten 1-1 stond.