Talentenfabriek bij PSV: Johan Bakayoko trots op ‘kleine broer’ Isaac Babadi

EINDHOVEN - Er waren tijden dat PSV te boek stond als een koopclub, waar de eigen jeugd zelden een kans kreeg, maar dat is lang geleden. Inmiddels staat er in Eindhoven een talentenfabriek van formaat. Het ene na het andere talent dient zich aan met de jonge Isaac Babadi als jongste exponent. De 18-jarige middenvelder luisterde in het eerste duel van de derde voorronde van de Champions League tegen Sturm Graz (4-1) zijn Europese debuut op met de openingsgoal.

Johan Bakayoko is dolblij met Isaac Babadi. Ⓒ ANP/HH