Evenepoel toont klasse in Algarve; Serrano verrast in Ruta del Sol

Evenepoel koos een paar honderd meter voor de finish voor de aanval en zag de Duitser Maximilian Schachmann net niet meer passeren. De Ier Dan Martin werd derde, Bauke Mollema was de beste Nederlander op de negende plaats. Mathieu van der Poel, in de Algarve bezig aan zijn eerste kilometers op de weg dit jaar, liet de eerste groep toen het bergop ging lopen.

Evenepoel, dit jaar al winnaar van de Ronde van San Juan, nam de leiderstrui over van zijn Nederlandse ploeggenoot Fabio Jakobsen die de eerste etappe had gewonnen. De jonge Belg verraste vorig jaar al met winst in de Clásica San Sebastián en de Europese titel tijdrijden.

„Ik voelde dat ik nog iets over had”, vertelde de ritwinnaar. „Ik heb vorige week hard getraind en ben blij dat dat er vandaag uit kwam.” Evenepoel droeg zijn zege op aan het vorige week doodgeboren zoontje van collega-renner Nikolas Maes van Lotto-Soudal. „Ik zal hem de bloemen geven. Er zijn belangrijkere dingen in het leven, dit is voor hem.”

Evenepoel wacht met name zaterdag een zware rit, zondag eindigt de Portugese rittenkoers met een individuele tijdrit. „Die moet voor mij zijn.”

Serrano verrast met ritzege in Ruta del Sol

De Spaanse wielrenner Gonzalo Serrano heeft de tweede etappe van de Ruta del Sol gewonnen. Het was een rit over 198 kilometer van Sevilla naar Iznájar.

In de hellende slotkilometer ging Serrano in de aanval. De renner van de kleine Spaanse ploeg Caja Rural hield het net vol tot aan de streep. Kort achter hem passeerde de Spanjaard Juan José Lobato als tweede de finish, net voor de Belg Dylan Teuns.

De Deen Jakob Fuglsang behield de leiding. De Ruta del Sol eindigt zondag.