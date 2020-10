FC Utrecht-trainer John van den Brom: ’Geen spelers erbij’

Het verlies van de naar Ajax vertrokken rechtsachter, die inmiddels voor drie jaar heeft getekend in Amsterdam met een optiejaar, wordt intern opgevangen door Mark van der Maarel. Hij krijgt de voorkeur boven Giovanni Troupée. „Wat mij betreft komt er geen speler meer bij. We gaan het met deze groep doen. Ik ben heel blij met deze selectie”, aldus Van den Brom. FC Utrecht informeerde deze week wel bij FC Emmen naar rechtsachter Glenn Bijl, maar zet de interesse niet door.

Ook als Gyrano Kerk nog zou vertrekken, hoeft er wat betreft Van den Brom geen speler bij te komen. „Ook als Gy nog weggaat, wat ik niet verwacht en niet hoop, zullen we zeggen, dat we het met deze groep gaan doen. Op een eventueel vertrek van hem hebben we al ingespeeld. We hebben Mimoun Mahi, Moussa Sylla en Daniel Arzani er al bij gekregen”, aldus de FC Utrecht-trainer, die hoopvol is gestemd over de kansen om de snelle buitenspeler te behouden ondanks de interesse van Leeds United, Cagliari, Hellas Verona en Fiorentina. „Ik vertrouw erop dat hij blijft. Dat is gebaseerd op wat ik hoor van Gyrano zelf en op wat ik hoor van Jordy (Zuidam, red.). Dat het best serieus was, maar op dit moment niet is. Voor Gy is het aftellen naar maandag als die markt sluit en dan weten we dat we hem nog drie maanden hier hebben. Hij is er heel rustig onder. Laten we hopen dat hij blijft.”

Routinier

In de competitiewedstrijd tegen SC Heerenveen van morgenavond kiest Van den Brom voor routinier Van der Maarel op de rechtsbackpositie. „Ik vind dat Gio het nog niet heeft laten zien in de voorbereiding. Ik zie wel verandering in gedrag bij hem sinds Sean weg is. Ook zo werkt het. Dat is niet zo moeilijk. De een zijn dood is de ander zijn brood, zeggen we weleens, maar zo werkt het wel. Ik vind dat Gio het tot nu toe redelijk heeft gedaan maar niet bijzonder. Hij heeft door een blessure ook een heel moeilijke voorbereiding achter de rug. Daardoor loopt hij achter de feiten aan. Maar hij is natuurlijk een serieuze optie voor ons, want hij heeft het in het verleden natuurlijk hartstikke goed gedaan. Die verandering in gedrag moet nu ook ten aanzien van zijn spel gaan gelden. Bij Mark weet je wat je hebt. Normaal gesproken is dat met Gio ook, maar zo ver is hij nu nog niet.”

Noussair Mazraoui (Ajax) en Mark van der Maarel (FC Utrecht) in duel met elkaar. Ⓒ ANP/HH

Jammer

Van den Brom heeft zich verbaasd over de negatieve reacties vanuit zowel de FC Utrecht-achterban als die van Ajax op de transfer van Klaiber. „Daar kan ik geen begrip voor opbrengen. Ik kan daar niks mee. Ik weet wel hoe de verhoudingen hier liggen ten opzichte van Ajax. Maar ik vind het jammer. Sean heeft altijd zoveel voor de club gegeven, hij is echt een jongen van de club en maakt een mooie transfer. Er is maar één iemand die dat weg kan nemen en dat is Sean zelf. Ik hoop dat hij het hartstikke goed gaat doen. Ik vind dat hij alles heeft gegeven voor de club, voor het team en zichzelf om deze transfer te krijgen. Dat is supermooi en dan is het jammer, dat er dit soort reacties komen. Ik denk dat hij er klaar voor is. Hij heeft een mooie leeftijd, is fysiek enorm sterk en weet wat hij wil.”

’Niet minder ambitie’

FC Utrecht heeft voor dit seizoen de ambitie uitgesproken om stappen vooruit te maken en wil graag de klassieke topdrie uitdagen. De verkoop van Klaiber lijkt op het eerste oog in tegenspraak met die ambities. „Je wil altijd je beste spelers behouden. Hij was belangrijk, hij speelde altijd en was een jongen van de club. Maar je bent niet altijd in staat om alles wat je wil ook daadwerkelijk te behouden”, aldus Van den Brom. „Kijk naar Ajax. Die hebben ook ambitie. Die willen de Champions League winnen, maar die moeten ook Ziyech, Van de Beek en nu weer Dest laten gaan. Dat geld loopt door een soort van trechter heen en uiteindelijk komen ze ook bij ons uit. Maar het is niet zo, dat wij nu minder ambitie hebben, omdat Sean weg is.”

Heerenveen

FC Utrecht treft vrijdagavond SC Heerenveen, dat na een dramatische voorbereiding als enige ploeg naast Ajax nog zonder puntenverlies is. „Ik vind het ergens wel mooi om te zien, dat een ploeg na zo’n voorbereiding de perfecte start kan hebben. Dat relativeert alles ook een beetje”, aldus Van den Brom. „Maar ze hebben ook gewoon prima spelers. Een sterk verdedigingscentrum, beide Veermannen, die heel belangrijk zijn, en ook nummer tien Batista Meier is een goede speler.”

Aanvoerder Willem Janssen, die afgelopen maandag voor het eerst na zijn kruisbandblessure een helft speelde in een oefenwedstrijd tegen ADO Den Haag, maakt nog geen deel uit van de wedstrijdselectie. Dat geldt ook voor de geblesseerde Adrian Dalmau en Joris van Overeem. Adam Maher keert na een lichte blessure terug in de ploeg.