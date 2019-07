PSV ziet streep gezet door 15 miljoen voor Pereiro

De Eindhovenaren kunnen fluiten naar de vijftien miljoen euro die Spartak én later ook Dinamo Moskou bereid waren te betalen voor de middenvelder.

Andere aanbiedingen

Ook Dinamo Moskou mengde zich in de strijd om Pereiro, was bereid eenzelfde investering te doen in de Uruguayaan, maar Casal heeft PSV laten weten dat zijn cliënt definitief niet naar Rusland vertrekt. Pereiro, wiens salariswensen al geen probleem waren voor Spartak, rekent nu op zijn beurt op aanbiedingen uit andere competities.

Het is het gevolg van de complexe onderhandelingen tussen Spartak en Casal en zijn gevolg. De Russen hadden al moeilijkheden met het feit dat Casal en zijn gevolg (nog twee of drie agenten) de toekomst van Pereiro allemaal op een andere wijze ingevuld wilden zien worden. Wat werd gevreesd, is gebeurd: de deal is geklapt.

Volgende stap

Pereiro trainde in afwachting van een transfer al mee bij Jong PSV. Het is afwachten hoe zijn toekomst bij PSV er nu uitziet, terwijl zijn zaakwaarnemer ongetwijfeld schakelt met alternatieven voor de speler van wie alle partijen weten dat het beter is dat hij na vier jaar PSV een volgende stap zet.