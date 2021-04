Erik ten Hag: FC Utrecht geen ’tussendoortje’ richting landstitel

Trainer Erik ten Hag beschikt over een nagenoeg fitte selectie in de aanloop naar het duel met zijn oude club uit de Domstad. Alleen de geblesseerde Daley Blind en André Onana (dopingschorsing) zijn er niet bij. „Met Daley gaat het goed”, zei Ten Hag over de international die aan een enkel is geopereerd. „Al heb ik zelden een chirurg horen zeggen dat zijn operatie slecht is verlopen. Het is nog te vroeg om te zeggen of hij het EK nog kan halen. Met zijn blessure zal dat er denk ik om hangen.”

Ten Hag benadrukt dat het duel met FC Utrecht geen tussendoortje is op weg naar de mogelijke kampioenswedstrijd van zondag tegen AZ, op de geboortedag van Johan Cruijff. „Want dan schieten we ons zelf in de voet”, waarschuwde hij. „FC Utrecht heeft na de winterstop denk ik op Ajax en AZ na de meeste punten gehaald.”

Ajax heeft de afgelopen dagen genoten van de winst van de KNVB-beker. „Vanwege corona was er zondagavond niemand die op ons wachtte”, verwees Ten Hag naar de winst op Vitesse in de finale (2-1). „We zijn daardoor veel langer in de kleedkamer gebleven. We hebben het echt samen gevierd. Ik heb met genoegen zitten kijken hoe hechte groep we weer hebben. Het was jammer dat we met drie bussen terug naar Amsterdam moesten, vanwege coronaregels. Maar de blijdschap was enorm, ook maandag nog. De beker is een belangrijke prijs. Die wilden we winnen. ”