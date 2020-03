Mexicaanse recordcoach Trelles (103) overleden

Hij was de succesvolste clubcoach in Mexico met zeventien trofeeën, waaronder zeven landstitels, meldde de Mexicaanse voetbalbond.

Ook was Trelles jarenlang bondscoach van Mexico. 'Don Nacho' coachte het nationale team in 106 interlands en daarmee is hij recordhouder. Hij was de bondscoach van het Mexicaanse elftal op de WK's van 1962 en 1966. Als clubtrainer kwam hij tot 1081 wedstrijden in de Mexicaanse competitie.