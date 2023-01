Ten Hag neemt revanche en verslaat ook Manchester City

Marcus Rashford produceerde tien minuten voor het einde de winnende goal en daarmee zette hij heel Old Trafford op zijn kop. Het was voor iedereen de bevestiging dat Ten Hag voor een ommekeer heeft gezorgd bij Manchester United.

Met zijn twee kinderen op schoot bekeek Wout Weghorst zaterdagmiddag zijn nieuwe werkgever, topclub Manchester United, in de derby tegen Manchester City. Voor de Nederlandse spits was het een heerlijk voorproefje van wat hij in de komende weken en maanden kan verwachten.

De komst van Weghorst komt wel als geroepen nu ook in het duel met de grote rivaal bleek dat Anthony Martial fysiek weinig inbreng heeft en het hele seizoen ook al geen geweldige statistieken meedraagt. Drie doelpunten in de Premier League pas en slechts één goal sinds begin oktober. Martial mocht van Ten Hag dan ook in de kleedkamer achterblijven in de rust. Hij kon zijn centrumspits alleen vervangen door de Braziliaan Antony, die op de rechtervleugel terecht kwam. Tactisch vulde Ten Hag het anders in, waarbij de in topvorm verkerende Marcus Rashford wat meer van links opereerde en Christian Eriksen in de ruimtes dook.

Hart in de keel

Heel even bonkte het hart in de keel bij zowel Ten Hag als de complete aanhang van Manchester United, toen Rashford aan het eind van de eerste helft bij een sprintje met City-verdediger Kyle Walker ter aarde stortte, naar zijn lies greep en vervolgens met de vuisten op het gras sloeg. Iedereen dacht dat de topscorer (18 goals in 30 duels in alle competities dit seizoen) een zware blessure had opgelopen, maar tot Rashford’s eigen opluchting viel het mee.

De Engelse international geniet dit seizoen van het voetbal dat Ten Hag erin heeft gebracht bij United en vaart daar ook wel bij. Een jaar geleden dachten de fans dat het beter was als Rashford de club zou verlaten. Zijn vorm was dramatisch, hij speelde zonder vertrouwen en was doodongelukkig. Hij heeft aangegeven dat Ten Hag veel met hem heeft gewerkt en dat hij blij is met de komst van de man die ook bij Ajax succesvol was.

Guardiola en Ten Hag. Ⓒ ANP/HH

Het spel van de thuisclub was tegen City ook vooral afgestemd op de snelste en gevaarlijkste man. Rashford werd om de haverklap in de counter weggestuurd, meestal door Eriksen en dat leidde tot grote kansen. Een keer was hij doelman Ederson, di ver buiten het strafschopgebied kwam, al voorbij toen zijn inzet door City-verdediger Manuel Akanji vlak voor de doellijn nog werd gestuit.

Manchester United had de zaken vele malen beter voor elkaar dan in de eerste confrontatie dit seizoen, toen Pep Guardiola over de Mancunians heen denderde met zijn ploeg. Het werd toen een doelpuntenfestijn (6-3), maar deze keer stond er een totaal andere ploeg. Scherp tot op het bot, gefocust en dankzij de achter overwinningen op rij ook met veel meer zelfvertrouwen.

Basisplek Malacia

In het elftal was opnieuw plek voor Oranje-international en ex-Feyenoorder Tyrell Malacia, die het in de FA Cup vorige week tegen Everton ook prima deed. Tegen Ryad Mahrez stond hij nu ook zijn mannetje. Ten Hag heeft een groot vertrouwen in de linksback, die weer volop mee naar voren stoomde en met keiharde defensieve slidings goed in de smaak viel bij het eigen publiek.

Manchester City kon geen moment de dominantie krijgen die het vaak in wedstrijden heeft. Kevin De Bruyne kende een moeilijke eerste helft, ErlingHaaland had in het eerste uur slechts één schot op doel, dat door Casemiro werd geblokt en Phil Foden werd halverwege de tweede helft ook maar gewisseld door Guardiola.

Zijn vervanger was Jack Grealish en die bracht binnen drie minuten na zijn entree met het hoofd zijn ploeg op voorsprong. Dat het mentaal wel goed zit bij de mannen van Ten Hag bewezen ze door de wijze waarop ze daarna knokten voor de gelijkmaker. Die kwam via Bruno Fernandes, de aanvoerder die profiteerde van totale verwarring in de City-defensie die dachten dat de in buitenspel verkerende Rashford de bal zou afronden. Achter hem dook echter Fernandes op: 1-1.

Een paar minuten later kwam het moment waarop alle 72.000 United-fans hoopten. Rashford knalde de 2-1 binnen en dat was zijn negende goal in negen thuiswedstrijden, iets wat in geen jaren een United-speler heeft geflikt.