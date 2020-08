Verstappen toont gevoel voor humor

„Ik weet niet hoe het bij jullie zit, maar ik zit er wat relaxter bij dan twee weken terug...”, aldus de Red Bull-coureur met gevoel voor humor. De Nederlander doelde op de hectische aanloop richting de start GP van Hongarije.

Verstappen belandde op de Hungaroring op weg naar de grid in de muur en beschadigde daarbij de voorkant van zijn bolide. Dankzij kunst- en vliegwerk van zijn monteurs kon hij toen wel gewoon starten. Het leverde hem uiteindelijk zelfs een tweede plek op.

Verstappen rijdt zondag op circuit Silverstone zijn 106e Formule 1-race. Daarmee evenaart hij zijn vader Jos, die tussen 1994 en 2003 eveneens tot 106 Grand Prixs kwam.

Zoon Max is succesvoller dan zijn vader. Jos wist nooit een race te winnen, Max heeft sinds zijn debuut in 2015 al acht overwinningen op zijn naam gezet. De coureur van Red Bull is pas 22, dus kan nog heel wat meer Grand Prix op zijn conto bijschrijven.

In een vooruitblik op de Grote Prijs van Groot-Brittannië uitte de jonge Verstappen zich laconiek over de mijlpaal. „Het kan mijn vader echt niet schelen en mij ook niet”, aldus Verstappen.