’Tyson Fury stapte met zware blessure boksring in tegen Deontay Wilder’

In oktober in Las Vegas behield Fury na een zinderend duel over 11 rondes zijn wereldtitel in de WBC. „Tyson was ernstig geblesseerd toen hij de ring inging. Hij was vanaf het begin gehandicapt. Dan is het toch geen bokswedstrijd?” aldus zijn vader.

Fury werd tot tweemaal toe tegen de grond geslagen door Wilder, maar wist het gevecht toch te winnen. „Mijn zoon is de nummer 1, een legende waar nog honderden jaren over gesproken zal worden. Zo goed is hij en heeft dat enorme verlangen om nooit verslagen te worden”, aldus John.

Ondraaglijke pijn

Hij vervolgt: „Hij had injecties gekregen in beide ellebogen. Na de bokswedstrijd heeft hij een operatie gehad van zes uur lang, waarbij botsplinters verwijderd moesten worden. Na de bokswedstrijd zei hij tegen mij: ’Ik kon helemaal niet boksen, ik kon niet uithalen. Zonder dat spuitje had ik echt niet kunnen vechten’.”

Fury had het idee dat hij tegen twee tegenstanders aan het vechten was: de pijn in zijn lichaam en Wilder. „De pijn was ondraaglijk. Het beste wat ik kon doen was er oorlog van maken en ik wilde nou eenmaal meer winnen dan hij”, zei hij tegen z’n vader.

