Wildcard-speler Gijs Brouwer stunt op ABN Amro Open: ’Ik betaal alles zelf’

Na een uur en 20 minuten maakte Brouwer - debutant in het hoofdtoernooi - het af op zijn tweede wedstrijdpunt, na een return van Hüsler in het net. Brouwer boog in de laatste game nog een 0-30-achterstand om in gamewinst.

Tekst gaat verder onder de tweet

De partij werd gespeeld op Court 1 van Ahoy. Brouwer begon wat nerveus op de tweede wedstrijdbaan en sloeg in de openingsgame direct twee dubbele fouten. Hij hield echter stand en bij 3-2 wist hij de Zwitser voor het eerst te breken en hij hield die voorsprong vast.

Wildcard

In de tweede set ging het lang gelijk op en hadden beide spelers niet heel veel moeite hun servicegames te winnen. Bij 5-5 leek de linkshandige Hüsler - vorig jaar winnaar van het indoortoernooi van Sofia - zijn servicegame vrij eenvoudig te gaan winnen, maar Brouwer snoepte de game alsnog af. Een game later klaarde hij de klus.

De 26-jarige Brouwer werd op het laatste moment met een wildcard toegelaten in Ahoy. Hij kreeg een uitnodiging van toernooidirecteur Richard Krajicek omdat tweevoudig winnaar Gaël Monfils zich afmeldde.

Mogelijk nu tegen Rune

Brouwer neemt het in de tweede ronde mogelijk op tegen de als vierde geplaatste Deen Holger Rune, die in de openingsronde de Fransman Constant Lestienne treft. Rune is de nummer 9 van de wereld.

Vorig jaar baarde Brouwer opzien door op het graveltoernooi van Houston de kwartfinales te halen. Op de US Open wist hij de tweede ronde te bereiken.

Brouwer kreeg vrijdagmiddag pas appje van Krajicek over wildcard

Brouwer hoorde pas vlak voor de loting van het ABN AMRO Open dat hij zijn opwachting mocht maken in het hoofdtoernooi.

„Vrijdagmiddag rond 16.30 uur kreeg ik een appje van Richard Krajicek dat Gaël Monfils zich had teruggetrokken. En waarschijnlijk kon hij geen andere topper meer vinden”, zei Brouwer lachend na zijn 6-3 7-5-overwinning op de Zwitser Marc-Andrea Hüsler.

Loting

„Toen hij me appte had ik net twee keer getraind om me voor te bereiden op de kwalificaties. Ik had met het hoofdtoernooi helemaal geen rekening meer gehouden. Het was wel een gelukje voor mij. Afgelopen weekend heb ik wel kwalificaties voor het dubbelspel gespeeld en die wedstrijden hebben me wel geholpen.”

Kort na het krijgen van de wildcard werd Brouwer bij de loting gekoppeld aan Hüsler, de nummer 47 van de wereld. „Op papier was het een van de betere lotingen die je hier kan hebben. Hij kwam als een van de laatste spelers in het hoofdtoernooi. Dan ruik je wel je kansen en wil je er het beste van maken. Ik vond het niet erg dat de partij op baan 1 werd gespeeld, want het center court zou nieuw voor mij zijn geweest.”

Alles zelf betalen

De 26-jarige Brouwer won nooit eerder een wedstrijd op het niveau van ATP 500, waaronder het indoortoernooi van Rotterdam valt. „Toch is dit niet het hoogtepunt uit mijn loopbaan. Het bereiken van de tweede ronde van de US Open was nog net iets mooier”, aldus Brouwer.

De nummer 5 van Nederland wordt begeleid door Michiel Schapers, al is dat niet op fulltime-basis. „Financieel kan ik hem niet week in week uit meenemen. Ik betaal alles zelf, dus dan moeten de resultaten er wel naar zijn. Dit helpt wel en waarschijnlijk kan ik hem nu vaker meenemen”, aldus Brouwer, die mogelijk dus Rune treft in de volgende ronde. „Een pittige tegenstander, dan moet ik de beste versie van mezelf laten zien.”