Wildcard-speler Gijs Brouwer stunt op ABN Amro Open, Tallon Griekspoor ook door

Na een uur en 20 minuten maakte Brouwer - debutant in het hoofdtoernooi - het af op zijn tweede wedstrijdpunt, na een return van Hüsler in het net. Brouwer boog in de laatste game nog een 0-30-achterstand om in gamewinst.

Tekst gaat verder onder de tweet

De partij werd gespeeld op Court 1 van Ahoy. Brouwer begon wat nerveus op de tweede wedstrijdbaan en sloeg in de openingsgame direct twee dubbele fouten. Hij hield echter stand en bij 3-2 wist hij de Zwitser voor het eerst te breken en hij hield die voorsprong vast.

Wildcard

In de tweede set ging het lang gelijk op en hadden beide spelers niet heel veel moeite hun servicegames te winnen. Bij 5-5 leek de linkshandige Hüsler - vorig jaar winnaar van het indoortoernooi van Sofia - zijn servicegame vrij eenvoudig te gaan winnen, maar Brouwer snoepte de game alsnog af. Een game later klaarde hij de klus.

De 26-jarige Brouwer werd op het laatste moment met een wildcard toegelaten in Ahoy. Hij kreeg een uitnodiging van toernooidirecteur Richard Krajicek omdat tweevoudig winnaar Gaël Monfils zich afmeldde.

Mogelijk nu tegen Rune

Brouwer neemt het in de tweede ronde mogelijk op tegen de als vierde geplaatste Deen Holger Rune, die in de openingsronde de Fransman Constant Lestienne treft. Rune is de nummer 9 van de wereld.

Vorig jaar baarde Brouwer opzien door op het graveltoernooi van Houston de kwartfinales te halen. Op de US Open wist hij de tweede ronde te bereiken.

Brouwer kreeg vrijdagmiddag pas appje van Krajicek over wildcard

Brouwer hoorde pas vlak voor de loting van het ABN AMRO Open dat hij zijn opwachting mocht maken in het hoofdtoernooi.

„Vrijdagmiddag rond 16.30 uur kreeg ik een appje van Richard Krajicek dat Gaël Monfils zich had teruggetrokken. En waarschijnlijk kon hij geen andere topper meer vinden”, zei Brouwer lachend na zijn 6-3 7-5-overwinning op de Zwitser Marc-Andrea Hüsler.

Loting

„Toen hij me appte had ik net twee keer getraind om me voor te bereiden op de kwalificaties. Ik had met het hoofdtoernooi helemaal geen rekening meer gehouden. Het was wel een gelukje voor mij. Afgelopen weekend heb ik wel kwalificaties voor het dubbelspel gespeeld en die wedstrijden hebben me wel geholpen.”

Kort na het krijgen van de wildcard werd Brouwer bij de loting gekoppeld aan Hüsler, de nummer 47 van de wereld. „Op papier was het een van de betere lotingen die je hier kan hebben. Hij kwam als een van de laatste spelers in het hoofdtoernooi. Dan ruik je wel je kansen en wil je er het beste van maken. Ik vond het niet erg dat de partij op baan 1 werd gespeeld, want het center court zou nieuw voor mij zijn geweest.”

Alles zelf betalen

De 26-jarige Brouwer won nooit eerder een wedstrijd op het niveau van ATP 500, waaronder het indoortoernooi van Rotterdam valt. „Toch is dit niet het hoogtepunt uit mijn loopbaan. Het bereiken van de tweede ronde van de US Open was nog net iets mooier”, aldus Brouwer.

De nummer 5 van Nederland wordt begeleid door Michiel Schapers, al is dat niet op fulltime-basis. „Financieel kan ik hem niet week in week uit meenemen. Ik betaal alles zelf, dus dan moeten de resultaten er wel naar zijn. Dit helpt wel en waarschijnlijk kan ik hem nu vaker meenemen”, aldus Brouwer, die mogelijk dus Rune treft in de volgende ronde. „Een pittige tegenstander, dan moet ik de beste versie van mezelf laten zien.”

Griekspoor naar tweede ronde in Ahoy en treft Zverev

Tallon Griekspoor heeft zich op het ABN AMRO Open verzekerd van een plek in de tweede ronde. De nummer 2 van Nederland versloeg de Zweedse qualifier Mikael Ymer met 7-6 (7) 7-5. De partij werd gespeeld op Court 1, de tweede wedstrijdbaan in Ahoy.

Na een uur en 55 minuten maakte Griekspoor het af met een forehandvolley. Hij benutte pas zijn vierde wedstrijdpunt, op de service van de mondiale nummer 72.

Tekst gaat verder onder de video

Rechterenkel

Griekspoor overleefde in de tiebreak van de eerste set één setpunt, bij 7-6. Hij won vanaf die stand drie punten op een rij. Na de set werd hij enige tijd behandeld aan zijn rechterenkel. Voorafgaand aan het duel had hij al aangegeven last te hebben van het gewricht.

In de tweede set kwam de Nederlander op 5-3, maar hij verzuimde de wedstrijd af te maken. Bij 5-4 kreeg hij zijn eerste matchpoints, maar hij maakte het pas twee games later af.

Nu tegen Zverev

Voor Griekspoor (26) is het de zesde keer dat hij in het hoofdtoernooi staat in Rotterdam. Ook in 2018, 2019 en 2022 wist hij de openingsronde door te komen. De nummer 61 van de wereld kwam op het grootste tennistoernooi in eigen land nog nooit voorbij de tweede ronde.

In de tweede ronde wacht Griekspoor een ontmoeting met de Duitser Alexander Zverev, die in de eerste ronde de Koreaan Kwon Soon-woo met 6-4 7-6 (4) versloeg.

Gewijzigde plannen

Griekspoor was aanvankelijk van plan het toernooi van Rotterdam over te slaan omdat hij de voorkeur wilde geven aan een reeks graveltoernooien in Zuid-Amerika. Na zijn toernooiwinst in het Indiase Pune, begin dit jaar, besloot hij zijn plannen te wijzigen.

Voor Griekspoor was het al zijn achtste overwinning van het jaar. Behalve zijn titel in Pune won hij twee partijen op de Australian Open en een in de Daviscup.

Griekspoor wilde ondanks enkelblessure per se spelen in Ahoy

„Mijn enkel voelt niet geweldig, want ik heb toch een lichte reactie gekregen. Het is elke dag een beetje aankijken. Elk ander toernooi had ik waarschijnlijk niet gespeeld. Maar ja, je wilt spelen in Rotterdam, voor vrienden, familie en het Nederlandse publiek”, zei Griekspoor.

„Ik ben toch blij met hoe ik heb kunnen bewegen. Hopelijk heb ik morgen een dag vrij. Ik heb Richard Krajicek nog een lief berichtje gestuurd, om er rekening mee te houden. Het is afwachten hoe ik opsta morgen en ik zal wat medicatie slikken.”

Griekspoor probeerde gezien zijn fysieke toestand de punten kort te houden door extra agressief te spelen. „Ik wist dat hij graag lange rally’s speelt en dat probeerde ik te vermijden, bijvoorbeeld door af en toe service-volley te spelen”, aldus Griekspoor, die in de slotfase moeite had het duel af te maken.

„Ik ben blij met hoe ik het anderhalve set heb volgehouden. Met de nodige adrenaline heb ik de wedstrijd er gelukkig uit kunnen slepen. Ondanks mijn fysieke staat ben ik toch heel blij met deze overwinning.”

Het duel werd gespeeld op een volgepakte baan 1, de tweede baan in Ahoy. „Er was meer sfeer dan op het centercourt, waar het op dinsdag nooit helemaal vol zit. Ik heb ervan genoten, maar vrees dat ik nu wel op het centercourt moet spelen.”

Griekspoor is ’gegroeid’ en verwacht mogelijkheden tegen Zverev

Griekspoor dicht zichzelf een goede kans toe tegen Zverev, die tijdens het ABN AMRO Open niet in zijn beste vorm verkeert. De nummer 2 van Nederland en de mondiale nummer 17 treffen elkaar woensdagavond in Ahoy.

Het wordt de tweede ontmoeting tussen Griekspoor en Zverev, die in 2021 op Wimbledon voor het eerst tegenover elkaar stonden. Toen werd het 6-3 6-4 6-1 voor de Duitser. „Ik kijk er wel erg naar uit. De vorige wedstrijd ging erg hard. Ik was erg onder de indruk van zijn serveerwerk en returns”, aldus Griekspoor.

„Maar ik denk dat ik wel iets gegroeid ben sinds toen. Bovendien zit hij niet in zijn beste fase en is hij toch aan het terugkomen na een blessure. Hij zal zich niet geweldig voelen, al las ik dat het steeds beter gaat bij hem. Ik zal weer goed moeten serveren en dan gaan er zeker mogelijkheden komen.”

De 25-jarige Zverev liep vorig jaar op Roland Garros een zware enkelblessure op en miste het tweede deel van het seizoen. De voormalig nummer 2 van de wereld verloor begin dit jaar op de Australian Open al in de tweede ronde.

De partij tussen Griekspoor en Zverev volgt woensdagavond na de wedstrijd tussen Andrey Rublev en Alex de Minaur, die om 19.30 uur de avondsessie inluiden.

Titelverdediger Auger-Aliassime begint met overtuigende zege

Titelverdediger Félix Auger-Aliassime is overtuigend begonnen aan de vijftigste editie van het ABN AMRO Open. De nummer 8 van de wereld liet in de openingsronde van het tennistoernooi van Rotterdam de Italiaan Lorenzo Sonego, die 60e staat op de wereldranglijst, met 6-2 6-3 kansloos.

Na 1 uur en 22 minuten maakte Auger-Aliassime het af met een ace, zijn dertiende van de wedstrijd. De Canadees werd zelf niet gebroken en benutte al zijn drie breakpoints.

Tekst gaat verder onder de tweet

„Het gebeurt niet altijd dat ik een toernooi zo goed begin. De score was duidelijk in mijn voordeel, maar het voelde niet als een makkelijke zege. Ik ervaar gezonde druk als titelhouder en ben blij om hier terug te zijn. Ik bewaar geweldige herinneringen aan dit toernooi”, zei Auger-Aliassime.

Vorig jaar was Auger-Aliassime in de finale met 6-4 6-2 te sterk voor de Griek Stefanos Tsitsipas, die dit jaar eveneens van de partij is in Ahoy. Tsitsipas neemt het dinsdagavond om 19.30 uur op tegen Emil Ruusuvuori.

Voor de 22-jarige Auger-Aliassime was het pas zijn eerste wedstrijd sinds de Australian Open. Hij haalde in Melbourne de vierde ronde.