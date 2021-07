Live Tour: dertiende etappe begonnen

Het Tour-peloton is begonnen aan de dertiende etappe van de Tour de France. Die voert de renners in een rit van bijna 220 kilometer van Nîmes naar Carcassonne.

Volg de stand van zaken in de etappe op de voet via onze livewidget.

Breukink blikt vooruit

Onze columnisten Erik Breukink en Michael Boogerd volgen de Tour de France op de voet. Elke dag blikt één van de twee oud-deelnemers aan het grootste wielerspektakel ter wereld vooruit op de dag die komen gaat. Vandaag laat Breukink, die zelf als derde eindigde in de Tour van 1990, zijn licht schijnen over de tiende etappe.

Het peloton nam donderdag een ‘rustdag’, nadat een grote vluchtersgroep was weggereden. Breukink verwacht vrijdag eenzelfde soort scenario. ,,Dit zie je vaak bij ritten in de tweede helft van de Tour. Het is vandaag ook een vrije lange etappe, 220 kilometer, en de sprintersploegen gaan niet de hele dag op kop rijden. Bovendien zijn er veel teams die nog geen ritzege hebben, die worden nerveus. Renners uit die ploegen verwacht ik vandaag in de kopgroep.”

„Je ziet het ook aan BORA-hansgrohe, ze verliezen Peter Sagan, maar daardoor krijgen andere renners, zoals Nils Pollit, meer vrijheid. Team DSM zal bijvoorbeeld ook mee willen springen”, aldus Breukink, die Cees Bol nog niet zag imponeren in de massasprints.

Dus Deceuninck-Quick Step gaat niet op kop rijden voor recordjager Mark Cavendish? De Brit komt bij een ritzege op gelijke hoogte met Eddy Merckx, die 34 keer zegevierde in de Tour. ,,Eén ploeg trekt dat niet. Of er moet een kleine groep wegrijden, dan zouden ze het in de finale nog dicht kunnen rijden.”

De wind kan in de strijd tussen de klassementsrenners misschien nog voor gevaar gaan zorgen, denkt Breukink. „Het kan ‘op de kant’ gaan. De klassementsploegen verwacht ik zelf echter niet voorop. Ineos probeerde het donderdag even. Je kan ook beter zelf beginnen, anders ben je te laat als er waaiers ontstaan.”