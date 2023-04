Protest F1-team Haas afgewezen na GP Australië

Haas zette vraagtekens bij de slotfase van de chaotisch verlopen race op Albert Park. Na de tweede rode vlag zorgde een herstart voor meerdere crashes, waardoor de wedstrijd snel weer werd stilgelegd. Vervolgens werd de race alleen nog een ronde hervat achter de safety car, in de volgorde zoals die ook al was bij de start ervoor.

Het zorgde er bijvoorbeeld voor dat Fernando Alonso, die in de korte fase na de tweede herstart was aangetikt door Carlos Sainz, weer werd gepromoveerd naar de derde plaats.

Juiste beslissing

Haas tekende protest aan. Nico Hülkenberg was in alle hectiek opgeklommen naar de vierde stek, maar finishte na het herschikken van de grid uiteindelijk als zevende. Volgens de wedstrijdleiding was het laatste moment om exact te bepalen wat de volgorde van de auto’s, het moment van de start. Haas stelde echter dat het op het tweede safety car-punt ook duidelijk was. In dat geval zou Hülkenberg nog een plekje hebben gewonnen, ten koste van Lando Norris.

Volgens de stewards heeft de wedstrijdleiding evenwel de juiste beslissing, omdat het op het door Haas genoemde moment niet voor honderd procent zekerheid te zeggen viel hoe de exacte volgorde van de auto’s was.

Max Verstappen won de Grand Prix, voor Lewis Hamilton en Alonso.