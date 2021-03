Nederlands elftal dit jaar voor het eerst op trainingsveld

Voetballers en staf van het Nederlands elftal werden bij binnenkomst van het trainingskamp tweemaal op corona getest. Een PCR-test was nodig voor de reis van dinsdagmiddag naar Istanbul, waar woensdag Turkije de eerste hindernis is op de weg naar het WK in Qatar. Omdat die uitslag altijd even op zich laat wachten, ondergingen de voetballers en trainers ook nog een sneltest voordat ze gingen trainen.

De voorbereiding op het duel met Turkije is kort. Oranje traint dinsdag alleen nog in Zeist, voordat het in de miljoenenstad aan de Bosporus in actie komt.

Oranje ontvangt zaterdag Letland in een Johan Cruijff ArenA met 5000 toeschouwers. Het drieluik wordt volgende week dinsdag afgesloten met een uitwedstrijd tegen Gibraltar. De eerste van twee ontmoetingen met Noorwegen en Montenegro staan pas voor begin september op het programma, als de winnaar van het EK al bekend is.

De laatste groepsduels van de WK-kwalificatie worden in november afgewerkt.