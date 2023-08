Demi Vollering lonkt na Tour-zege naar WK-medaille

De Zwitserse is haar ploeggenote bij SD Worx, net als Lotte Kopecky, de Belgische die tweede in de Ronde van Frankrijk werd en een lastige klant wordt in de wegrace. De Amerikaanse Chloé Dygert, de wereldkampioene van 2019, is vandaag al iemand met wie ze rekening moet houden. „Zij en Marlen zijn concurrenten”, weet Vollering, die wel haar voordeel kan halen uit de slotklim en daar nog behoorlijk wat tijdwinst kan boeken. „Het slot is heel lastig met kasseien. Die liggen totaal niet lekker en hobbelen alle kanten op.”

Vollering laat weten dat ze na de slopende Tour, die ze met groot machtsvertoon won, klaar is voor de tijdrit vandaag en de wegrace zondag. „Na de Tour heb ik een leuke week gehad met mijn vriend en familie. Het was een mini-vakantie, waarin ik onder andere lekker op het strand kon liggen. Het was de perfecte deetox met oog op dit WK.”

De laatste zes WK’s werd er vijfmaal een Nederlandse dame wereldkampioen. Annemiek van Vleuten (tweemaal) werd opgevolgd door Dygert, waarna Anna van der Breggen goud pakte en de laatste twee keer was Ellen van Dijk de snelste.