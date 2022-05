Tsitsipas op tandvlees naar tweede ronde Roland Garros, Medvedev wint simpel

Tsitsipas (23), in 2021 nog finalist op Roland Garros, wist niet wat hem overkwam tegen de flitsend startende Musetti. De Italiaan vloog werkelijk uit de startblokken en kwam op 2-0 in sets. Hij gaf Tsitsipas weinig ruimte, waardoor de Griek maar mondjesmaat in zijn spel kwam. Dat lukte wel in de derde set, waarna het met 2-6 en 3-6 prompt ook 2-2 in sets stond. In set vijf sloeg na een vroege break de frustratie toe bij Musetti, waarna Tsitsipas alsnog een plek in de tweede ronde veilig stelde.

Medvedev

Voor Medvedev (26) is het zijn eerste overwinning van dit gravelseizoen. Hij meldde zich wegens een rugoperatie af voor de masterstoernooien van Monte Carlo, Madrid en Rome en verloor vorige week in Genève zijn eerste wedstrijd, van Richard Gasquet.

Daniil Medvedev Ⓒ ANP/HH

Door het gebrek aan wedstrijdritme bestonden grote twijfels over de vorm van de Rus, die op het Court Suzanne Lenglen echter een prima indruk maakte. De finalist van de Australian Open bewoog goed, speelde gevarieerd en maakte het al na een uur en 38 minuten af door een merkwaardige misser van Bagnis, de mondiale nummer 103.

Bron: discovery +

Neutrale vlag

Medvedev had tot vorig jaar nog nooit een wedstrijd gewonnen in Parijs. In 2021 reikte hij tot de laatste acht en verloor hij van Stefanos Tsitsipas.

In Parijs treedt Medvedev aan onder neutrale vlag. Volgende maand is de Rus niet welkom op Wimbledon, als gevolg van de oorlog in Oekraïne. Wimbledon weert alle tennissers uit Rusland en Belarus. Medvedev doet in aanloop naar dat grandslamtoernooi wel mee aan het grastoernooi van Rosmalen.

Shapovalov er verrassend uit

De als veertiende geplaatste Denis Shapovalov werd in de openingsronde uitgeschakeld. De 23-jarige Canadees moest in drie sets zijn meerdere erkennen in de 19-jarige Deen Holger Rune, de nummer 40 van de wereld. Het werd 6-3 6-1 7-6 (4).

Rune schreef begin deze maand het ATP-toernooi van München op zijn naam. In de finale zag de tiener Botic van de Zandschulp opgeven met ademhalingsproblemen.

Sabalenka met moeite naar tweede ronde in Parijs

Aryna Sabalenka heeft met moeite de tweede ronde van Roland Garros bereikt. De als zevende geplaatste tennisster uit Belarus won in drie sets van de Franse Chloé Paquet, de nummer 101 van de wereldranglijst: 2-6 6-3 6-4.

Sabalenka is de nummer 7 van de wereld, maar stond in augustus nog op de tweede plek van de ranglijst. Op Roland Garros wist de 24-jarige tennisster nooit verder te komen dan de derde ronde. Tegen Paquet grossierde ze in onnodige fouten. Ze leverde in de eerste set twee keer haar opslagbeurt in. In de tweede set kwam ze meteen een break achter, maar ze herstelde zich en won vijf games op rij en met 6-3 de set. Ook in de derde set kwam Sabalenka terug van een break achterstand. Op 5-4 benutte ze haar eerste matchpoint.

De als derde geplaatste Paula Badosa won eenvoudig van de Française Fiona Ferro, die een wildcard had gekregen van de organisatie in Parijs. De Spaanse verloor slechts twee games: 6-2 6-0.

Simona Halep, winnares van het Franse grandslamtoernooi in 2018, bereikte de tweede ronde door de Duitse lucky loser Natasja Schunk te verslaan. Daarvoor had de als negentiende geplaatste Roemeense wel drie sets nodig: 6-4 1-6 6-1. Schunk is de nummer 165 van de wereld.