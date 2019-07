Origi langer bij Liverpool: ’Hier echte man geworden’

Origi was na een lastig begin van het seizoen in de laatste maanden uitstekend op dreef. De Belgische international scoorde onder meer twee keer in de halve finales en één keer in de finale van de Champions League. Door de sterke concurrentie voorin, met onder anderen het ijzersterke trio Salah-Firmino-Mané, twijfelde Origi niettemin of hij wel bij Liverpool wilde doorgaan. Hij koos uiteindelijk toch voor een langer verblijf bij de Engelse club van de Nederlandse internationals Georginio Wijnaldum en Virgil van Dijk.

„Dit geeft een impuls bij het begin van het seizoen”, liet Origi weten. „Ik heb me hier altijd op mijn gemak gevoeld. In de afgelopen jaren ben ik bij Liverpool een echte man geworden.”