Emotionele Vincent Kompany zwaait Craig Bellamy uit: ’Gezondheid staat boven voetbal’

Trainer Vincent Kompany reageerde emotioneel op het vertrek van zijn rechterhand. „Craig worstelt al lang met zijn mentale gezondheid. Nu is het monster terug daar. Gezondheid staat boven voetbal. We zijn verplicht hem de kans te geven gezond te worden. Dit wordt vaak verkeerd geïnterpreteerd, een depressie, maar nu moet Bellamy er zijn weg in vinden.”

Bellamy ontfermde zich bij Anderlecht lange tijd over de beloften, en verrichtte daar goed werk. „Craig is heel belangrijk geweest in de rol die hij hier speelde. De ontwikkeling van Doku, Sambi, Amuzu, El Hadj, noem maar op. Hij is een uniek persoon en een unieke coach, die dag en nacht op de club was. Misschien om te ontsnappen aan zijn demonen, en misschien was het ook al te ver gekomen. Maar ik wil het nu zelf vertellen, zodat dit niet verkeerd kan geïnterpreteerd kan worden.”

Bellamy ging twee jaar geleden in Brussel aan de slag als coach van de beloften. Begin dit jaar werd hij gepromoveerd tot assistent van Kompany bij de hoofdmacht. „De enorme energie die Craig ons allen heeft gegeven, is onbetaalbaar”, zegt technisch directeur Peter Verbeke. „Het is dan ook logisch dat we hem alle tijd en rust moeten geven om zichzelf ten volle terug te vinden. De hele club staat keihard achter hem in deze moeilijke periode.”