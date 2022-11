Enorme verrassing voor Anne van Dam: ’De Solheim Cup ín Nederland? Hoe dan?’

Sport

Drie Nederlandse golfers in gevarenzone DP World Tour

Het is lang niet zeker dat de Nederlandse golfers ook volgend jaar actief zijn op de DP World Tour. Alleen Wil Besseling is zeker van een startbewijs met volledig speelrecht op de proftour in 2023. Darius van Driel, Daan Huizing en ook Joost Luiten bevinden zich in de gevarenzone.