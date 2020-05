Ingekorte BinckBank Tour start in 2020 niet in Dokkum

Koersdirecteur Rob Discart is erg tevreden met die nieuwe datum. „In de nieuwe najaarskalender is er voor elke koers zichtbaar meer concurrentie dan in een normaal jaar. De BinckBank Tour valt dan wel samen met de Waalse Pijl, wij mikken met de aard van onze koers toch meer op de renners van de vlakkere klassiekers, de flandriens. Die kunnen nu bij ons al aan de slag, kort voor de eendagskoersen later in oktober.”

De organisatie van de BinckBank Tour overlegt de nieuwe parcoursplannen met de diverse start- en aankomstplaatsen en maakt dan een nieuwe startplaats voor de editie van 2020 bekend.

Zonder de start in Dokkum wordt het voor de wielerkaravaan makkelijker om sneller richting Zuid-Nederland en België af te zakken. „Zowel wij als de gemeente Noardeast-Fryslân en de Provincie Fryslân keken erg uit naar de start in Dokkum”, zegt Discart. „Maar we waren het er snel over eens dat het voor iedereen - en vooral voor de wielerfans in het noorden van Nederland - beter is om het in één keer goed te doen, in 2021.”

Wethouder Pytsje De Graaf van de gemeente Noardeast-Fryslân vindt het jammer dat de BinckBankTour dit jaar niet in haar regio start. „Wij zijn uiteraard blij met de toezegging dat deze tour volgend jaar wel in onze regio start. De gemeente Noardeast-Fryslân zal, samen met de provincie en de naastgelegen gemeenten, de BinckBank Tour ook volgend jaar met open armen ontvangen. Dat gebeurt dan ook in samenwerking met de organisatie van de Admiraliteitsdagen.”