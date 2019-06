Live WK vrouwenvoetbal: Wiegman kiest voor verwachte elf namen

Bondscoach Sarina Wiegman heeft geen verrassingen doorgevoerd in haar basisopstelling voor het WK-duel met Nieuw-Zeeland. De Oranje Leeuwinnen beginnen tegen de Football Ferns met dezelfde elf namen als in het uitzwaaiduel met Australië (3-0). Dat houdt in dat Kika van Es ‘gewoon’ start. De linksback houdt Merel van Dongen op de bank.

Van Es was na een breuk in een middenhandsbeentje, opgelopen in het duel met Australië, in een race tegen de klok verwikkeld, maar de fractuur is inmiddels voldoende hersteld om te spelen.

Geschorst

Anouk Dekker bekijkt de wedstrijd vanaf de tribune. De verdedigster is geschorst vanwege een rode kaart in het play-offduel met Zwitserland.

Vivianne Miedema kan tegen Nieuw-Zeeland het doelpuntenrecord van Manon Melis evenaren. Momenteel staat de teller van de Arsenal-spits op 58. Melis was 59 keer trefzeker namens Oranje.

Opstelling

Oranje: Van Veenendaal; Van Lunteren, Van der Gragt, Bloodworth, Van Es; Spitse, Van de Donk, Groenen; Van de Sanden, Miedema en Martens

De ploeg van bondscoach Sarina Wiegman treft in de poule verder Kameroen en Canada. De nummers 1 en 2 plaatsen zich voor de achtste finales, net als de vier beste nummers 3.