Pirelli denkt dat Lewis Hamilton het zonder pitstop niet had gered

„Als ik zie hoe de banden er na de race uit zagen, dan zou ik ’nee’ zeggen. Of het was in ieder geval echt op de limiet”, aldus Isola. „Het is een beetje gevaarlijk om grenzen te verleggen. Al begrijp ik volledig dat ze in deze omstandigheden graag het maximale eruit willen halen. Onze engineers hebben de teams geadviseerd om van banden te wisselen en niet tot het einde door te rijden, aangezien dat een risico was.”

Alle coureurs reden in Turkije op intermediates, de banden die qua profiel tussen slicks en regenbanden in zitten. Sebastian Vettel probeerde het halverwege de race even op slicks, maar de Duitser gleed in zijn Aston Martin alle kanten op en ging al snel terug naar de pits om weer intermediates onder zijn auto te laten zetten.

Hamilton, die vanwege een gridstraf vanaf de elfde plek moest starten, reed in de slotfase nog steeds op zijn eerste setje banden. Op aandringen van Mercedes kwam de Brit enkele rondes voor het einde toch naar binnen voor nieuwe intermediates. Hij viel daardoor terug van de derde naar de vijfde plaats en moest de leiding in het WK-klassement afstaan aan Max Verstappen. Hamilton liet zowel tijdens als na de race duidelijk blijken dat Mercedes in zijn ogen een foute beslissing had gemaakt.

De Fransman Esteban Ocon was de enige coureur die de hele race op één set banden reed, zonder pitsstop. Ocon (Alpine) eindigde als tiende. Zijn banden waren na 58 rondes wel volledig versleten.