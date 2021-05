Einde in zicht voor Gianluigi Buffon (43): legende vertrekt bij Juventus

Buffon speelde in zijn carrière voor Parma, Juventus en (even) Paris Saint-Germain. In 2006 werd hij wereldkampioen met Italië.

„Ik heb besloten om te vertrekken bij Juventus na dit seizoen. Ik zal mijn contract niet verlengen.” Dat waren de woorden van Buffon aan Bein Sports.

Een einde van een tijdperk, want Buffon speelde in totaal 19 seizoenen voor Juve. Buffon begon zijn carrière bij Parma en in 2001 trok hij naar Juventus. Al snel verdrong hij daar Edwin van der Sar uit de goal. Daar werd hij dan ook een absolute legende. De Italiaan maakte in 2018 een verrassende keuze door naar PSG te vertrekken, maar vorig jaar keerde hij terug naar de Oude Dame en zijn oude liefde.

Buffon keepte meer dan 600 wedstrijden voor Juventus en staat net achter recordhouder Del Piero met de meest gespeelde wedstrijden. In de Serie A zit Buffon op 488 wedstrijden voor Juventus, het meeste van alle spelers ooit. De doelman zal het seizoen nog afmaken bij Juventus, maar de toekomst van de Italiaanse keeper is nog niet bekend.