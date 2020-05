Almere probeert nieuw stadion toch ‘vol’ te krijgen

De club uit Flevoland heeft het Yanmar Stadion verbouwd en uitgebreid tot 4501 plaatsen, maar verkeert nu in grote onzekerheid over het moment waarop de nieuwe thuisbasis in gebruik kan worden genomen. De kans is immers groot, dat vanwege de coronacrisis het komende seizoen deels of zelfs geheel zonder publiek afgewerkt moet worden, zodat de spiksplinternieuwe kuipjes leeg blijven. Desondanks probeert Almere City FC de seizoenskaarten aan de man te brengen met de actie ‘Project 4.501’. Die titel verwijst naar de prijs van de seizoenskaarten van 45,01 euro, die geldt voor alle plekken in het stadion. Vorig seizoen varieerden de prijzen van 136 tot 240 euro, maar nu probeert Almere City een veel groter publiek te bereiken.

De seizoenskaarthouders van het afgelopen seizoen krijgen als eerste de kans om onder de nieuwe voorwaarden te verlengen, waarna de overige plekken in de verkoop gaan. Het idee is dat wie nu een seizoenskaart koopt, verzekerd is van een plek op het moment, dat er weer wedstrijden met publiek mogelijk zijn. Almere City, dat met vrijwel honderd procent van de businessclubleden heeft verlengd, is ambitieus en heeft zijn zinnen gezet op Eredivisievoetbal.

In de podcast corona-update vertelt voetbalverslaggever Jeroen Kapteijns meer over de compensatieregeling voor trouwe voetbalsupporters en de alternatieven die hen worden geboden. Verder nog veel meer coronanieuws. Luister de podcast hier.