Noppert valt in warming-up uit bij Heerenveen

Andries Noppert ontbreekt tegen Fortuna Sittard

19.51 uur: Andries Noppert staat niet onder de lat bij de wedstrijd van Heerenveen bij Fortuna Sittard. De WK-doelman van Oranje kreeg tijdens de warming-up in Sittard last van een spier in zijn bovenbeen en gaf meteen aan niet te kunnen spelen.

Trainer Kees van Wonderen weet de blessure aan de vreemde trainingsweken van de doelman sinds het WK. Noppert, nog nooit zo zwaar belast als de laatste maanden, kreeg na het verblijf in Qatar twee weken vakantie. De inspanningen gaan zich nu wreken.

Heerenveen denkt nog deze week Jeffrey Bruma vast te kunnen leggen,.Die moet centrale verdediger Sven van Beek vervangen, die een zware knieblessure opliep. De Friese club houdt wel rekening met een vertrek van Milan van Ewijk, de snelle recntsback. Daar bestaat, in tegenstelling tot voor Noppert, wel concrete belangstelling voor.

Dik pak sneeuw zet streep door eerste schaatsmarathon Weissensee

18.48 uur: De marathonschaatsers kunnen donderdag niet hun eerste wedstrijd op het natuurijs van de Oostenrijkse Weissensee rijden. De organisatie schrapte de zogeheten Aart Koopmans Memorial omdat er een laag sneeuw van 40 centimeter op het ijs ligt.

In februari 2020 is voor het laatst een wedstrijd gereden op het Oostenrijkse bergmeer. De meeste schaatsers uit de topdivisies bij de mannen en de vrouwen en de beloften zijn al enkele dagen bij de Weissensee en stonden te popelen om daar weer te racen.

„De massa van de sneeuw drukt zwaar op de ijsvloer, waardoor langs de zijkanten water omhoog komt en de ijslaag instabiel wordt”, zegt Toine Doreleijers, voorzitter van de Alternatieve Elfstedentocht Weissensee.

De dikte van de ijsvloer bedraagt momenteel 15 tot 21 centimeter en dat is minder dan gebruikelijk. „Het betekent dat onze ijsmeester Norbert Jank niet met zware apparatuur het ijs op kan. Maar dat is wel nodig om de baan sneeuwvrij te maken met de breedte die nodig is voor een peloton. Daarom hadden we op dit moment geen andere keuze dan de wedstrijd te schrappen, iets wat we een dag eerder ook al met de grote toertocht hebben moeten doen. Dat is vreselijk, als je die boodschap moet brengen aan die mensen.”

Voor het marathonpeloton staan nog drie wedstrijden in de Grand Prix op natuurijs op het programma, op zaterdag, maandag en woensdag. Doreleijers kan niet zeggen of die wél worden gereden. „We hebben echt meer kou nodig, en die komt er zeker aan. Wellicht kunnen we daardoor morgen de baan prepareren. We bekijken het elke twaalf uur.”

Ex-wereldkampioen Rui Costa direct succesvol bij debuut voor nieuwe ploeg

17.35 uur: De Portugese ex-wereldkampioen Rui Costa (36) heeft woensdag de Trofeo Calvia, de eerste race van een vijfluik op het Spaanse eiland Mallorca, gewonnen. De wielrenner beleefde op die manier een fantastisch begin van zijn avontuur bij Intermarché - Circus - Wanty, de ploeg waarvoor hij zijn eerste koers reed.

Costa versloeg de Belg Louis Vervaeke (Soudal - Quick-Step) in een sprint om de zege. Collega-vluchter Ben Healy (EF Education-EasyPost) finishte als derde, vlak voor een groepje dat net tekort kwam om in de slotmeters de aansluiting te maken. Casper Pedersen (Soudal - Quick Step) won het sprintje en werd vierde. Pascal Eenkhoorn (Lotto Dstny) was op plek elf de beste Nederlander.

Wimbledon brengt dubbelwedstrijden terug tot maximaal drie sets

17.09 uur: De organisatie van Wimbledon heeft het aantal sets in dubbelwedstrijden teruggebracht naar maximaal drie. Het toernooi in Londen was het laatste grand slam waar nog de traditionele best-of-five-dubbelwedstrijden werden gespeeld.

„De beslissing is genomen na breed overleg en de wijziging brengt Wimbledon in lijn met de andere grand slams die herendubbels organiseren in een best-of-three-format”, aldus een verklaring van de organisatie.

„Dit zal meer zekerheid bieden bij het plannen van wedstrijden tijdens het evenement en we hopen dat het nog meer spelers zal aanmoedigen om deel te nemen aan het dubbelspel op Wimbledon.”

Het oude format met maximaal vijf sets werd in het verleden bekritiseerd vanwege het feit dat het specialisten in het enkelspel ervan zou weerhouden om mee te doen aan het dubbelspel.

Nederlandse koppel zevende na korte kür bij EK kunstrijden

15.55 uur: Het Nederlandse kunstrijdduo Nika Osipova en Dmitry Epstein is op de openingsdag van de EK kunstrijden in het Finse Espoo als zevende geëindigd op de korte kür bij het paarrijden. Het koppel kwam uit op een score van 54,16 na een landing van Osipova op het ijs.

De in Enschede geboren Epstein en zijn uit Sint-Petersburg afkomstige partner komen donderdag uit op de vrije kür. Sara Conti en Niccolo Macii beginnen daaraan met de beste score op zak. Het Italiaanse duo zette een score neer van 70,45 punten.

Donderdag komt ook Lindsay van Zundert in actie op de korte kür bij de vrouwen.

Shiffrin breidt zegereeks uit naar 84 en nadert record Stenmark

15.53 uur: Skiester Mikaela Shiffrin blijft in de winning mood. De Amerikaanse won ook de tweede reuzenslalom om de wereldbeker in het Italiaanse Kronplatz en breidde daarmee haar record uit naar 84 wereldbekerzeges. Ze is nog twee overwinningen verwijderd van het ’alltime’ record van 86 zeges dat op naam staat van de Zweed Ingemar Stenmark.

De 27-jarige Shiffrin boekte dinsdag in Kronplatz haar 83e zege mocht zich toen in haar eentje de beste skiester aller tijden in de wereldbeker noemen. Ze passeerde haar landgenote Lindsey Vonn, die 82 keer won in de belangrijkste wedstrijdencyclus.

Shiffrin was woensdag veruit de snelste op de goed geprepareerde Erta-piste in Kronplatz. Ze had na twee manches een voorsprong van 0,82 seconde op de Noorse Ragnhild Mowinckel, die als tweede finishte. De derde plaats was voor de Zweedse olympisch kampioen Sara Hector op 1,19.

Shiffrin verstevigde ook nog eens de leiding in het algemeen klassement van de wereldbeker en heeft haar vijfde eindzege bijna te pakken. „Na dinsdag was ik zo moe. Als ik moe ben, maak ik meestal fouten, maar vandaag wilde ik er geen maken”, zei de Amerikaanse na de race. „Ik hoop dat ik de energie heb voor de komende twee slaloms dit weekeinde in Tsjechië.”

Brinkman loopt CPC Loop als laatste test voor marathon Boston

14.56 uur: Nienke Brinkman staat zondag 12 maart aan de start van de CPC Loop in Den Haag. De 29-jarige jarige atlete loopt de halve marathon door Den Haag en Scheveningen als voorbereiding op de marathon van Boston op 17 april.

Brinkman is Nederlands recordhouder op de marathon met een tijd van 2.22.51. Ze won afgelopen zomer als eerste Nederlandse een medaille bij de vrouwen op de marathon bij de Europese kampioenschappen. Brinkman pakte brons in München. Ze was eerder deze maand de snelste in de winterklassieker Halve van Egmond.

„We zijn blij om zo’n indrukwekkende en inspirerende atlete als Nienke aan de start te hebben van ons evenement, dat traditioneel een prachtige mix is van toppers en recreanten van alle leeftijden”, zegt wedstrijddirecteur Mario Kadiks van de CPC Loop, die 30.000 deelnemers verwacht.

Brinkman heeft een persoonlijk record van 1.10.44 op de 21,1 kilometer. Die tijd wil ze in de CPC Loop aanvallen.

Bondscoach De Knegt heeft selectie WK veldrijden rond

11.25 uur: Hoewel bij de elitevrouwen liefst negen Nederlandse veldrijdsters aan het WK in Hoogerheide mogen deelnemen, kostte die selectie bondscoach Gerben de Knegt de meeste hoofdbrekens. „We zijn bij de vrouwen in de breedte zo sterk”, zei De Knegt, die woensdag zijn keuze voor de wereldtitelstrijd op 3, 4 en 5 februari bekendmaakte.

Bij de mannen mocht hij zeven renners aanwijzen, van wie Mathieu van der Poel de grote favoriet is om de wereldtitel te veroveren. Bij de vrouwen heeft Nederland twee extra startplekken: een vanwege de Europese titel en winst van de wereldbeker door Fem van Empel en een omdat Marianne Vos de titelverdediger is. „Voor de laatste plek moest ik nog kiezen tussen Aniek van Alphen en Manon Bakker. Hoewel Manon dit seizoen zeker ook goede dingen heeft laten zien, geeft de vorm van de afgelopen weken de doorslag in het voordeel van Aniek”, aldus De Knegt, die met Van Empel en Puck Pieterse twee favorieten voor de wereldtitel in zijn selectie heeft.

„Van Empel en Pieterse steken er de afgelopen tijd qua vorm bovenuit, maar we hebben zeker meer rensters in huis die voor de medailles mee kunnen strijden”, denk De Knegt, wiens selectie verder bestaat uit Vos, Van Alphen, Lucinda Brand, Ceylin del Carmen Alvarado, Denise Betsema, Inge van der Heijden en Annemarie Worst. De vrouwen rijden hun wedstrijd op zaterdag 4 februari.

Bij de mannen heeft De Knegt met Lars van der Haar, vorig jaar tweede achter de Brit Tom Pidcock, nog een podiumkandidaat. Maar de aandacht zal zondag 5 februari toch uitgaan naar Van der Poel. De Knegt: „Ik kijk net als iedereen uit naar een mooie tweestrijd tussen Mathieu en Wout van Aert op een parcours, dat naar verwachting nog wat modderig zal zijn en daardoor niet te snel. Ik hoop vooral op een eerlijke strijd, zonder pech. Wordt het een tactisch steekspel, dan zijn er wellicht nog meer kapers op de kust. Mathieu zal voor niets minder dan de winst gaan.” De andere Nederlandse elitemannen zijn Pim Ronhaar, Joris Nieuwenhuis, Ryan Kamp, Mees Hendrikx en Corné van Kessel.

Bij de beloften-vrouwen heeft Nederland met Shirin van Anrooij de favoriet. De Zeeuwse won dit jaar al wereldbekerwedstrijden tussen de elitevrouwen. De Knegt rekent bij de beloften-mannen Tibor del Grosso en David Haverdings tot de kanshebbers voor een medaille. Vrijdag 3 februari is de gemengde aflossing, een teamwedstrijd.