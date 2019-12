Noppert op WK darts ten onder tegen Huybrechts

En dat nadat Noppert ijzersterk begon in de eerste set. Hij mocht hem zelf beginnen, won zijn beide legs en pakte in de vierde leg de eerste set door Huybrechts te breken. Vooral finishend was de Nederlander ijzersterk, hij had elke keer maar één pijl nodig om de leg uit te gooien.

Niet van zijn stuk

Maar Huybrechts, die eerder in het toernooi Geert Nentjes en Rob Cross al had geëlimineerd, was niet van zijn stuk gebracht. De Belg herstelde zich nadat hij in de derde leg van de tweede set was gebroken en bracht de tussenstand op 1-1. De derde set won Noppert, waarna Huybrechts in ’zijn’ set de stand weer op 2-2 bracht.

En waar Noppert zo goed begon, kwam Huybrechts in het tweede deel van de wedstrijd echt op stoom. Hij brak Noppert meteen in de vijfde set, en trok die ook naar zich toe. In de zesde set was hij oppermachtig en won hij met 3-0. De prachtige 150-finish waarmee hij het duel besliste, was de kroon op de wedstrijd voor de Belg.

„In het begin ging het nog wel lekker en gelijkop, maar daarna gaat het ineens mis”, verzuchtte Noppert na de wedstrijd bij RTL7. „Het was een vechtwedstrijd, van beide kanten. Maar hoe ik vandaag gooide, was niet des Danny’s. De triples leken wel kleiner, want ik kon ze amper raken. Kim is uiteindelijk de terechte winnaar.”

PROGRAMMA

Zondag 22 december (13:30 uur)

Jonny Clayton - Stephen Bunting (derde ronde) 0-4

Darius Labanauskas - Max Hopp (derde ronde) 4-2

Nathan Aspinall - Krzysztof Ratajski 4-3

Zondag 22 december (20:00 uur)

James Wade - Steve Beaton 2-4

Kim Huybrechts - Danny Noppert 4-2

Michael van Gerwen - Ricky Evans

Bekijk ook: Noppert klaart zware klus op WK darts