NEC vreest ernstige blessure smaakmaker Oussama Tannane: ’Bidden dat het meevalt’

Bij het maken van zijn tweede goal, een snoeiharde vrije trap, raakte Tannane geblesseerd en in plaats van te juichen vanwege de goal, maakte hij direct het wisselgebaar. ,,Bij het schot schoot het in mijn pees aan de achterkant van mijn knie. Zoiets heb ik nog nooit gehad. De fysio zei dat het een stukje hamstring is. Maandag gaan we een scan maken en dan zien we wat de uitslag is. Ik denk wel dat ik er even uit lig. Laten we gaan bidden en dan hoop ik dat het meevalt.”

Een ernstige blessure van Tannane, die een van de belangrijkste spelers is bij NEC dit seizoen, zou slecht nieuws zijn voor de Nijmeegse club met de derby tegen Vitesse over twee weken op het programma. ,,Ik dacht gelijk aan de derby. Dat is een wedstrijd die je niet wil missen en die heel belangrijk is voor de club en de supporters. Daar wil ik zeker wel mijn steentje bij dragen. Niets is nog zeker. Laten we hopen op het beste”, aldus Tannane, die door de blessure zijn vreugde over de goals, met name de eerste was magnifiek, vergald zag worden. ,,Ik had liever mijn twee goals ingeleverd en geen blessure gehad, maar we kunnen het niet terugdraaien.”