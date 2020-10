KNVB draagt Just Spee voor als lid UEFA-bestuur

De Nederlandse bond hoopt dat Spee op 2 maart bij het UEFA-congres in Zwitserland wordt gekozen. Spee zou dan de plek kunnen overnemen van Michael van Praag, wiens derde en laatste termijn dan afloopt.

De 55-jarige Spee volgde Van Praag vorig jaar al op als voorzitter van de KNVB. Van Praag (73) maakt sinds 2009 deel uit van het bestuur van de UEFA. De oud-voorzitter van Ajax werd twee keer herkozen, voor het laatst in 2017. Van Praag behoorde een tijdje tot de vicepresidenten van het Europese voetbalbestuur, nu is hij regulier lid.

De Amsterdammer deed in 2015 een poging om voorzitter te worden van de mondiale federatie FIFA, maar hij trok zich tijdens het proces terug. Een jaar later moest Van Praag het in de strijd om het voorzitterschap van de UEFA afleggen tegen de Sloveen Aleksandar Ceferin.

Spee sprak begin dit jaar het UEFA-congres al toe op het congres in Amsterdam. De Noord-Hollander kan na Lo Brunt, Jos Coler, Jo van Marle, Jeu Sprengers en Van Praag de zesde KNVB’er worden in het bestuur van de UEFA. Bij het congres op 2 maart kunnen de Europese voetballanden stemmen over zeven posities in het belangrijkste comité van de UEFA.

Ceferin werd vorig jaar al herkozen als voorzitter, voor een periode van vier jaar. De 53-jarige Sloveen had geen tegenkandidaat, waardoor de stemming een formaliteit was. „De eenheid binnen Europa is terug”, zei Ceferin, de opvolger van Michel Platini die moest opstappen nadat hij door de FIFA was geschorst vanwege een corruptiezaak.