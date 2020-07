Nathan Aké heeft weer hoop met Bournemouth

Na de pauze knokte de thuisploeg zich terug in de wedstrijd, met vier treffers in het laatste half uur. Invaller Junior Stanislas, Jonny Evans (eigen doel) en Dominic Solanke (twee) kwamen tot scoren. Bournemouth profiteerde knap van de rode kaart in de 67e minuut voor verdediger Caglar Söyüncü. Daarna was er van enige defensieve organisatie bij de bezoekers geen sprake meer.

Bij Bournemouth begon Nathan Aké als aanvoerder aan het duel. De Nederlandse verdediger moest in de veertigste minuut geblesseerd naar de kant. Landgenoot Arnaut Danjuma Groeneveld werd in de rust gewisseld.

Door de ruime zege staat Bournemouth nog maar 3 punten achter op Watford, dat vooralsnog de veilige zeventiende plaats bezet. Leicester City staat nog vierde, maar kan maandag door Manchester United naar de vijfde plek worden teruggedrongen. Er zijn na dat duel nog drie competitieronden te gaan in de Premier League.