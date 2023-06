Jong Oranje opent EK met doelpuntloos gelijkspel tegen Belgen

De wedstrijd kende een levendig begin. Aftasten was er nauwelijks bij in de ’kleine’ Derby der Lage Landen. In de eerste minuten doken Charles De Ketelaere namens de Belgen en Crysencio Summerville al op in kansrijke positie, maar deden dit vanuit buitenspelpositie.

Er waren zes minuten gespeeld toen Kenneth Taylor na een plaatje van een ’Ajax-aanval’ op de paal schoot. Rechtsback Devyne Rensch zocht Brian Brobbey, zag de spits een overstapje maken waardoor Taylor oog in oog kwam te staan met Maarten Vandevoordt. Het houtwerk voorkwam een Nederlandse voorsprong.

Ryan Gravenberch probeert Charles De Ketelaere van zich af te houden. Ⓒ ANP/HH

Bombardement

Na een kwartier vond er zelfs een heus Oranje-bombardement plaats op het doel van Vandevoordt, nadat captain Quinten Timber een vrije trap slim en snel had genomen. De Hollandse kanonniers Brobbey en Summerville zagen hun schoten echter op de lijn gekeerd door Koni de Winter. Vooral de redding op het schot van de rappe Summerville was een knap staaltje verdedigen van de Belg van FC Empoli.

Jong Oranje bleef de betere ploeg, maar ook schoten van captain Quinten Timber en Summerville werden gekraakt. In de 38e minuut meldden de Rode Duivels zich voor het eerst voor Bart Verbruggen, maar PSV’er Jorbe Vertessen schoot over uit een pass van ex-Vitessenaar Openda. Dezelfde Openda kreeg uit een geweldige steekbal ’buitenkant links’ van De Ketelaere een dot van een kans, maar Verbruggen showde met een superredding waarom hij wordt gezien als de toekomstige goalie van het grote Oranje.

Bart Verbruggen maant zijn medespelers tot rust. Ⓒ ANP/HH

Voetzoeker

In de tweede minuut van de tweede helft vertolkten twee nummers ’2’ een hoofdrol bij een hachelijke situatie in het Nederlandse strafschopgebied. Hugo Siquet vuurde uit een vrije trap vanaf links een voetzoeker de ’zestien’ in, en zag de bal via de pantoffel van Rensch de lat raken.

Mandela Keita voorkwam vijf minuten later de 1-0 voor Jong Oranje, na een imponerende rush van Summerville. Brobbey bracht bijna Taylor in stelling, maar Keita zette de punt van zijn maat 48 tegen de bal. De Ketelaere op zijn beurt deed na een klein uur wat hij al een heel seizoen bij AC Milan deed: een kans missen. Maar de Belgen speelden beter dan voor rust.

Verbruggen brengt opnieuw redding. Ⓒ ANP/HH

Opa Openda

Na ruim een uur besloot Van de Looi tot zijn eerste wissels en bracht Sven Mijnans en Wouter Burger voor Jurgen Ekkelenkamp en Taylor. Het leverde direct een kans op voor Brobbey, uit een ragfijne pass van Timber. België counterde met een vlammend schot van Balikwisha, die stijlvol over de lat werd getikt door Verbruggen.

De Nederlandse Anderlecht-goalie stak vervolgens op het goede moment zijn linkervoet uit, toen Balikwisha even later na een leep balletje van Openda dacht te scoren. Openda gold een beetje als de ’opa’ van de avond, aangezien hij met zijn 23 jaar de oudste speler op het veld was. De spits van RC Lens is speelgerechtigd omdat hij bij aanvang van het kwalificatietoernooi 21 lentes telde.

Mijnans

Ook Milan van Ewijk en Joshua Zirkzee werden het veld ingestuurd. Brobbey zette na een pass van invaller Ian Maatsen met een artistiek hakje Quilindschy Hartman in schotpositie, maar de Belg Matazo blokte attent. Mijnans had zich in de slotfase onsterfelijk kunnen maken, maar twee kansen waren niet aan de AZ’er besteed. Vooral de eerste mogelijkheid had er wel in gemogen.

Jong Oranje wacht zaterdag een getergd Portugal. Een van de grote toernooifavorieten ging in Tbilisi verrassend onderuit tegen gastland Georgië (2-0) en verloor ook Tomas Araujo met een rode kaart. Bij een nederlaag tegen Nederland is de rol van de Portugezen uitgespeeld.