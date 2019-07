Barcelona baalt: ’PSG werkt niet mee aan transfer Neymar’

De club uit de Catalaanse hoofdstad wil maar al te graag Neymar losweken bij de Paris Saint-Germain. „We weten dat hij ook wel weg wil, maar dat Paris Saint-Germain weigert mee te werken aan een overgang”, aldus de Barcelona-voorzitter.

Neymar zit momenteel in Brazilië. Daar revalideert hij van een enkelblessure en volgt hij zijn landgenoten tijdens de Copa América, waar Brazilië in de finale staat tegen Peru. De Braziliaanse superster liet tevens weten dat hij niet van plan was zich te melden in Parijs als het nieuwe seizoen begint. Desondanks denkt de topman van de Catalanen dat een eventuele transfer van de baan is.

Ongeveer twee jaar geleden vertrok Neymar van Barcelona naar PSG, voor het veelbesproken bedrag van ruim 220 miljoen euro. Bartomeu bevestigde bovendien de interesse in aanvaller Antoine Griezmann. De Franse international kondigde eerder al aan te vertrekken bij Atlético Madrid. „We zijn in gesprek”, verklaarde Bartomeu.