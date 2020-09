RKC straft Vaessen: doelman paar dagen niet welkom

De leiding van de Brabantse Eredivisie-club heeft de doelman geschorst en hem ook een geldboete gegeven.

„Teleurstelling mag, alleen heeft Etienne deze teleurstelling op meerdere momenten op verschillende verkeerde manieren geuit. In het gesprek met hem heeft hij een officiële waarschuwing gekregen en is hem de maximale boete opgelegd. De komende twee dagen is hij geschorst en krijgt hij de mogelijkheid om tot bezinning te komen”, zegt Frank van Mosselveld, algemeen directeur van RKC.

Bekijk ook: Vitesse start seizoen met uitzege bij RKC Waalwijk

Volgens het Brabants Dagblad was Vaessen woensdag verteld dat hij geen eerste keeper meer zou zijn, en verliet hij vrijdag eerder de training. „Anders had ik bij een actie misschien iemand per ongeluk in elkaar geschopt”, aldus de goalie, die vervolgens ook geen deel uitmaakte van de wedstrijdselectie voor het duel met Vitesse van afgelopen zondag.

Vaessen was de afgelopen drie seizoenen eerste doelman van RKC. Nu moet hij Kostas Lamprou voorlopig voor zich dulden onder de lat. „Ik vond het jammer dat hij er niet bij was, maar in zijn mindset was hij niet klaar voor deze wedstrijd”, aldus trainer Fred Grim.

Bekijk hier de uitslagen en stand in de Eredivisie