Quick-Step Alpha Vinyl maakt komst Merlier, Pedersen en Hirt officieel

Merlier komt over van het Belgische Alpecin-Deceuninck, de ploeg van Mathieu van der Poel. De sprinter die dit jaar voor de tweede keer Belgisch kampioen is geworden, heeft een contract getekend tot eind 2025 bij de ploeg van Patrick Lefevere.

De Tsjech Hirt, die dit jaar rijdt voor Intermarché-Wanty-Gobert, komt de komende twee jaar uit voor de ploeg, net als de Deen Pedersen die in de voorgaande jaren uitkwam voor Team DSM.

Lefevere

„We zijn erg blij met de zaken die we hebben gedaan en dat we drie kwaliteitsrenners hebben kunnen binnenhalen om onze ploeg voor de komende jaren te versterken”, reageerde ploegbaas Patrick Lefevere op de drie transfers. „Deze drie renners zijn geweldige individuele talenten, maar ook geweldige teamplayers, waarvan ik denk dat ze goed passen in de Wolfpack en zijn filosofie, en we kijken ernaar uit om met hen samen te werken”

Harper van Jumbo-Visma naar BikeExchange-Jayco

13.12 uur: Chris Harper draagt de komende twee seizoenen het tenue van Team BikeExchange-Jayco, de ploeg van Dylan Groenewegen. De 27-jarige Australiër komt over van Jumbo-Visma, waar hij sinds 2020 voor rijdt.

„Ik kijk ernaar uit om me bij de ploeg aan te sluiten de komende twee jaar”, zegt Harper. „Als Australiër heb ik altijd bewondering voor het team gehad en veel respect voor de staf en de renners. Ik wil beginnen aan een nieuw hoofdstuk in mijn carrière en mooie doelen vinden voor het komende seizoen.”

„Het is altijd goed om Australisch talent op te nemen in het team”, zegt teambaas Brent Copeland. „Chris is een gevestigde wielrenner met veel ervaring. We hebben gezien hoe hij van waarde is geweest in de grootste wedstrijden. We zijn overtuigd dat hij een belangrijke aanwinst is voor ons team in de heuvelachtige wedstrijden.”

Harper reed in 2020 de Giro d’Italia voor Jumbo-Visma. Een jaar later kon hij door een oogaandoening niet starten in de Ronde van Italië. De Australiër rijdt nu de Ronde van Burgos, waar hij woensdag in de door een valpartij ontsierde rit als derde eindigde achter ploeggenoten Timo Roosen en Eduardo Affini.