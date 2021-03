Diego Simeone legt uit waarom hij ’boze’ Luis Suárez wisselde tegen Chelsea

Atlético keek na de 1-0 thuisnederlaag in de return door een goal van Hakim Ziyech ook tegen een 1-0 achterstand aan, toen Simeone na een uur besloot om Suárez naar de kant te halen. De wissel was opvallend te noemen, aangezien de 34-jarige aanvaller dit seizoen topscorer van Atlético is en de ploeg nog minimaal twee goals nodig had om een plaats in de kwartfinale van het miljoenenbal veilig te stellen. De Argentijnse trainer verklaarde na afloop van het duel zijn opmerkelijke keuze.

„Het is normaal dat Suárez boos was over zijn wissel. Alle spelers willen op het veld blijven staan. Maar we wilden op een andere manier aanvallen en daarom was het nodig om enkele wijzigingen aan te brengen”, aldus Simeone op zijn persconferentie. „We kwamen niet zo vaak in de zestien als we zouden willen en hadden het daar moeilijk mee, het moest anders.”

Het aangepaste strijdplan ging dus ten koste van de topscorer van Atlético. Maar ook zonder Suárez, die in de Champions League al 25 uitwedstrijden op rij geen doelpunt heeft gemaakt, kwam de koploper van Spanje niet meer tot scoren in Engeland. Atlético kwam in de slotfase zelfs met een man minder te staan na een directe rode kaart voor Stefan Savic.