MotoGP wil in juli starten met twee GP’s in Spanje

De autoriteiten in Andalusië, het gemeentebestuur van Jerez en organisator Dorna Sports hebben de Spaanse overheid gevraagd om op 19 en 26 juli te mogen racen op het Circuit de Jerez-Angel Nieto.

WK Superbikes

Eerst zou daar de Grote Prijs van Spanje gehouden moeten worden, een week later gevolgd door de Grote Prijs van Andalusië. Als de Spaanse overheid toestemming geeft, zou op 2 augustus ook een wedstrijd uit het WK Superbikes verreden kunnen worden in Jerez.

Het seizoen in de WK wegrace zou begin maart in Qatar beginnen, maar als gevolg van de toen beginnende coronacrisis kwamen alleen de coureurs uit de Moto2 en Moto3 daar in actie. Vervolgens werd de ene na de andere GP afgelast of uitgesteld. Ook de TT van Assen, die voor 28 juni op het programma stond, gaat niet door. De organisatie van de WK werkt aan een nieuwe kalender voor dit jaar. De eerste race die nu op het programma staat, is op 9 augustus in Tsjechië.