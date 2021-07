Waterpolosters beginnen Olympische Spelen met nederlaag

Sabrina van der Sloot, Maud Megens, Ilse Koolhaas en Simone van de Kraats scoorden allen twee keer, de overige treffers kwamen van Iris Wolves, Nomi Stomphorst, Kitty Lynn Joustra en Maartje Keuning.

De waterpolosters namen tegen Australië in het eerste kwart een voorsprong van 3-1, maar gaven die ook weer uit handen. In de tweede periode liep Oranje uit naar 8-4. De wisselvallig spelende ploeg van Havenga zakte echter weer in, liet Australië terugkomen tot 10-10 en gaf de wedstrijd in de laatste periode volledig uit handen.

„We begonnen sterk en eindigden slecht”, zei Havenga. „Ik heb sowieso wat moeite met verliezen, maar de manier waarop we het in de tweede helft weggaven, is wel heel vervelend. We kregen te makkelijk goals tegen, ook van afstand. Debby kan ook wel beter dan ze vandaag heeft laten zien”, aldus de bondscoach, doelend op keepster Debby Willemsz.

De Nederlandse vrouwen veroverden bij de Spelen van Peking 2008 olympisch goud, maar ze wisten zich daarna niet te kwalificeren voor Londen 2012 en Rio 2016. Het kostte de ploeg van Havenga ook moeite om Tokio te halen. Pas op het laatste kwalificatietoernooi, begin dit jaar in de Italiaanse stad Triëst, lukte het om een ticket te bemachtigen.

Havenga wil met zijn ploeg in de Japanse hoofdstad meedoen om de medailles. Spanje, woensdag de tweede tegenstander, is op papier de zwaarste tegenstander in groep A. Oranje speelt daarna ook tegen Zuid-Afrika (vrijdag) en Canada (zondag). Vier van de vijf landen gaan door naar de kwartfinales. Het is voor Oranje vooral zaak om de Verenigde Staten, winnaar van het goud in 2012 en 2016, zo lang mogelijk te ontlopen. „Er zitten vier sterke landen in onze groep en vier in de andere groep. We gaan op een bepaald moment kruisen en dan begint het echt”, aldus Havenga.