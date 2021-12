’PSV-trainer Roger Schmidt in beeld bij RB Leipzig’

Vanwege zijn ervaring in het Red Bull-netwerk geldt Schmidt, eerder succesrijk bij Red Bull Salzburg, in Duitsland als een belangrijke kandidaat. De Duitser, die in Eindhoven over een aflopend contract beschikt, is al geruime tijd met PSV in gesprek over zijn toekomst en heeft zijn handen vrij om eventueel een andere afslag te nemen na dit seizoen. Gezien de verwevenheid van Schmidt met een groot deel van de selectie zou een besluit van de Duitser om zijn carrière elders voor te zetten een grote impact kunnen hebben.

Algemeen directeur Toon Gerbrands maakt zich geen zorgen over de berichtgeving in Duitsland. „Zijn naam is al bij zoveel clubs genoemd. We zijn samen in gesprek over de toekomst. Daarbij gaat het ook over zaken als de invulling van de selectie volgend seizoen. Het eerste gesprek hebben we achter de rug en binnenkort volgt er een tweede gesprek. Beide partijen zitten er comfortabel in en we ervaren geen grote tijdsdruk.”

Een tussentijds vertrek lijkt sowieso niet aan de orde gezien de mogelijkheden die Schmidt van PSV heeft gekregen om de selectie naar eigen inzicht in te richten en de drie fronten waarop de Eindhovenaren nog strijden om de prijzen.