Premium Het beste van De Telegraaf

Argentijnse superster kan Ronaldo met wereldtitel definitief aftroeven Slaat Messi dé discussie wie de ’GOAT’ is dood?

Door Jeroen Kapteijns Kopieer naar clipboard

Het zal even wennen zijn, vijftien jaar lang was de internationale voetbalwereld in de ban van de discussie of Lionel Messi danwel Cristiano Ronaldo de zogenaamde GOAT (Greatest of All Time) was. Als Messi zondag in het Lusail Stadium beslag legt op de wereldtitel, dan lijkt die discussie te worden doodgeslagen.