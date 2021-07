LIVE EK-finale: Engeland de rust in met voorsprong tegen Italië

Volg het duel tussen Engeland en Italië via uitgebreide statistieken

Engeland: Pickford; Walker, Stones en Maguire; Trippier, Phillips, Rice en Shaw; Mount, Kane en Sterling.

Italië: Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini en Palmieri; Barella, Jorginho en Verratti; Chiesa, Immobile en Insigne.

Engeland heeft sowieso het thuisvoordeel. Van de circa 60.000 toeschouwers zal de overgrote meerderheid de ploeg van bondscoach Gareth Southgate toejuichen en aanmoedigen. „De spelers hebben dat gevoel van warmte en steun nodig. Het inspireert ons echt. We krijgen heel veel energie van onze supporters in het stadion en dat is een belangrijke factor”, merkte Southgate op.

Engeland won de Europese titel nog nooit en wacht sinds de wereldtitel in 1966, behaald op het nog oude Wembley, op een nieuwe hoofdprijs in een groot landentoernooi. Italië was in 1968 in eigen land de beste van Europa en verloor in 2000 en in 2012 in de EK-finale.

„Dit wordt één van de hoogtepunten in mijn voetballeven”, liet de Italiaanse bondscoach Roberto Mancini weten. „Het wordt een geweldige wedstrijd, in een goedgevuld stadion en met heel veel kwaliteit op het veld. De voetballiefhebbers in heel de wereld zullen ervan genieten.”