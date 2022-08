Cambuur verkoopt Utrecht nee voor Hoedemakers

Technisch directeur Foeke Booy van SC Cambuur heeft zijn collega Jordy Zuidam maandag echter laten weten, dat een vertrek onbespreekbaar is. ,,In dit stadium willen we Mees niet meer kwijt. We hebben de hele zomer open gestaan voor een vertrek, maar toen is het niet gebeurd. Nu zitten we een week voor sluiting van de window en zou het voor ons een lastig verhaal worden om hem te vervangen. Mees is een belangrijke speler voor ons en daarom willen we hem hier houden. Het is niet aan ons om de problemen bij een andere club op te lossen. De belangen zijn groot. Met het oog op het nieuwe stadion, dat we volgend seizoen gaan betrekken, is het nog belangrijker om dit seizoen niet te degraderen. En wij schatten in dat de kansen om erin te blijven met Mees groter zijn dan zonder hem.”

De boodschap is hard aangekomen bij Hoedemakers, erkent Booy. ,,Mees is zwaar teleurgesteld. Ik heb met hem gesproken en dat was een leuk gesprek. We hebben begrip voor de emotie en de teleurstelling bij Mees en geven hem ook de ruimte om het te verwerken. Hier loop je wel eens tegenaan in het voetbal. Hij zag het als een mooie stap omhoog en dat snap ik ook. Ik weet natuurlijk heel goed hoe mooi het is bij FC Utrecht. Maar uiteindelijk gaat het om het belang van de club en dat is niet altijd in één lijn met het belang van de speler. We rekenen erop, dat hij zich daar uiteindelijk als een professional in zal opstellen.”

Omdat Hoedemakers bezig is aan zijn laatste contractjaar, neemt Cambuur de optie dat hij transfervrij de deur uitloopt voor lief. ,,We snappen dat het risico groot, is dat hij transfervrij zal vertrekken, omdat Mees eerder al heeft aangegeven dat hij om hem moverende redenen niet zal bijtekenen. Daarmee laten we de kans op een transfersom lopen, maar de financiële schade van een degradatie zou veel groter zijn, dus daarom hebben we hier als club toch voor gekozen.”

FC Utrecht blijft zich oriënteren op versterking van de selectie. Routinier Jens Toornstra staat op het lijstje in de Galgenwaard evenals Sean Klaiber, die mag vertrekken bij Ajax.