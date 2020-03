AC Milan-icoon Paolo Maldini heeft corona

Maldini was in contact gekomen met iemand die besmet was en begon zelf symptomen te vertonen. Hij besloot zich te testen en vrijdag bleek dat de test positief was.

Ook het zoontje van Maldini, Daniel, is besmet geraakt. Daniel speelt in de jeugd van AC Milan. Beiden maken het goed en hebben al twee weken geen contact gehad met anderen, meldt de nummer 7 van de Serie A.

Eerder op de dag werd al bekend dat Juventus-speler Paulo Dybala het virus onder de leden heeft.