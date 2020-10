VVV-Venlo krabbelt overeind na dreun van Ajax

Evert Linthorst van VVV Venlo probeert het Dhoraso Moreo Klas van FC Den Bosch lastig te maken. Ⓒ BSR Agency

VVV-Venlo heeft in het KNVB-bekertoernooi het diep gezonken zelfvertrouwen weer een beetje opgevijzeld. De Limburgse ploeg versloeg op eigen veld in de eerste ronde FC Den Bosch met 4-2. Op hetzelfde terrein voltrok zich drie dagen eerder een sportief drama. Ajax verpletterde het ontredderde VVV met 13-0, een historische uitslag in de eredivisie.