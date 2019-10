De Wolf: ’Eindelijk aan de slag in Kuip’

De Wolf had eerder al verklaard dat hij best met de verdedigers aan de slag wilde of het hoogste jeugdelftal wilde trainen. Onder vorige bestuurders en directeuren kwam het er niet van. Wel vroeg Feyenoord hem voortdurend voor allerlei andere baantjes en presentaties.

De Wolf, die ook nog Spakenburg traint en voor FOX Sports werkzaam is gisteravond bij zijn eigen zender: „Ik ben altijd in contact gebleven met Feyenoord en met Sjaak Troost. We dronken af en toe een kop koffie. Hij gaf me al eerder aan dat hij toch wilde kijken of ik binnen de club op voetbaltechnisch gebied iets kon doen. Wanneer exact kon hij niet zeggen, maar nu is het met de komst van Dick zover. Eindelijk aan de slag in de Kuip.”

De Wolf zat dinsdag twee uur lang om de tafel met Advocaat. „Hij hoefde me niet over te halen. Als je met Dick hebt gesproken, twijfel je niet meer. Hij heeft een aantal dingen op papier laten zien, verder vond ik het prachtig om naar hem te luisteren. Hij is van hetzelfde niveau als Wim Jansen en Wim van Hanegem als het over voetbal gaat.” Ook vindt De Wolf de oud-bondscoach nog enorm gedreven. „Deze kans kon ik niet laten schieten”, zegt de ex-international, die met Feyenoord kampioen werd als speler.

Over zijn rol hoeft niet ingewikkeld te worden gedaan. „Gewoon assistent van Dick. Mooi toch? Daar ben ik trots op. Ik denk dat ik me prima in die rol kan schikken. Ik heb altijd geroepen dat ik niet het hoofdtrainerschap bij een Eredivisie-club ambieer. Ik vind het prima om assistent bij een profclub te zijn. Helemaal bij Feyenoord.”

Bekijk ook: Bakkati aangenaam verrast door Feyenoord