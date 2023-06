Tsitsipas komt met excuses na uitspraken over ’ongeschoolde’ Kyrgios

Er kwam veel kritiek op zijn uitlatingen nadat ze te zien waren in de Netflixdocumentaire Break Point. De opmerkingen werden door sommigen als racistisch beschouwd. Maar Tsitsipas zegt nu dat zijn uitlatingen verkeerd zijn geïnterpreteerd. „Ik heb gehoord dat sommige mensen mijn opmerkingen over Nick Kyrgios verkeerd hebben geïnterpreteerd, door racisme te insinueren. Maar zo heb ik het zeker niet bedoeld”, aldus de Griek. „Ik wil benadrukken dat ik geen vooroordelen koester jegens iemand op basis van zijn achtergrond, etniciteit of interesses.”

Hij zegt een mening te hebben willen geven over de speelstijl van Kyrgios. „Ik heb daarbij een vergelijking gemaakt met de passie en intensiteit die vaak met basketbal worden geassocieerd. Vanaf nu zal ik mij meer bewust zijn van de impact die mijn woorden kunnen hebben.”

De 28-jarige Kyrgios, die vorig jaar de finale van Wimbledon bereikte, was tijdens de wedstrijd voortdurend aan het schelden en Tsitsipas probeerde zijn tegenstander met een smash te raken en sloeg een bal in het publiek. De Griek en Australiër kregen na de wedstrijd een boete vanwege onsportief gedrag.

Kyrgios toonde zich zaterdag mild na de verklaring van Tsitsipas. „We moeten als spelers vaak al naar een persconferentie als we de partij nog niet verwerkt hebben. Dit was verhitte strijd. We hebben al veel gekke gevechten gehad. Maar ik weet diep van binnen dat je van mijn tennis houdt. Het is goed tussen ons”, liet hij via Twitter weten.

Kyrgios verloor vorig jaar de finale van Wimbledon van de Serviër Novak Djokovic. Hij heeft zich vanwege knieproblemen afgemeld voor het toernooi deze week in Halle. Maar hij hoopt er op Wimbledon weer te staan. Het grandslamtoernooi op gras begint op 3 juli.