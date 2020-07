Mariano Diaz van Real Madrid besmet met corona

De 26-jarige spits, international van de Dominicaanse Republiek, testte positief in de aanloop naar de hervatting van de training. De spelers van Real Madrid kregen na het veroveren van de Spaanse titel een week vrij en begonnen dinsdag aan de voorbereiding op de return in de achtste finales van de Champions League tegen Manchester City.

De Madrileense sterren werden maandag allemaal getest. Daaruit kwam één positieve uitslag, bij Mariano. De aanvaller krijgt slecht sporadisch speeltijd. Hij moest het dit seizoen doen met vijf invalbeurten in La Liga. Daarin maakte hij één doelpunt, in de gewonnen 'Clásico' tegen FC Barcelona op 1 maart (2-0). In de Champions League kwam Mariano deze jaargang nog niet in actie.

Real Madrid speelt op 7 augustus in Engeland de return tegen City. De ploeg van trainer Zinedine Zidane moet dan een achterstand van 2-1 zien weg te werken. City kan dan in ieder geval geen beroep doen op spits Sergio Agüero, die herstellende is van een operatie aan z'n linkerknie en volgens manager Pep Guardiola niet op tijd fit zal zijn.