Beztati knokt zich op dominante wijze naar zege in prestigieus titelgevecht

Beztati was met zijn 1,90 meter fysiek flink in het voordeel. Met zijn langere armen en bokskwaliteiten kon hij de bijna twintig centimeter kleinere Petch, die meer dan 200 profpartijen vocht en het overgrote merendeel, gemakkelijk op afstand houden. Het hielp hem de partij dicteren.

De twee kampioenen wisselden voornamelijk trappen en knietjes uit, maar op het moment dat de twee hun vuisten lieten wapperen, werd duidelijk dat Beztati de completere vechter is. Hoewel hij de eerste drie ronden naar zich toe trok was er echter geen sprake van een grote overmacht. In de vierde ronde was die er wel: Beztati haalde Petch neer en de Thai stond niet meer op.

Robin van Roosmalen, een van de twee Glory-vechters die ooit kampioen was in twee verschillende divisies, vouwde na afloop de kampioensgordel om de middel van Beztati. ,,Ik heb hard getraind. Ik wist dat het zo zou eindigen”, sprak de kampioen vol zelfvertrouwen. ,,Ik draag deze zege op aan de zoon van mijn trainer, die is recent overleden. Deze is voor hem.”

Xavi Simons

Beztati werd in Rotterdam voor het eerst lijfelijk aangemoedigd door zijn goede vriend Xavi Simons. Gehuld in een groen jack van Team Beztati zat de voetballer op de voorste rij. De PSV’er kon vanwege zijn voetbalcarrière niet eerder aanwezig zijn bij een gevecht van zijn kickboksende kameraad. Dit weekeinde had hij alle tijd, aangezien zondagmiddag rond 16.45 uur pas hoeft aan te treden met zijn club. „Tyjani komt altijd bij mij kijken en ik vind het belangrijk om ook een keer naar hem toe te gaan. Ik wil hem support geven”, sprak Simons op voorhand in gesprek met deze krant.

Tarik Khbabez

Tarik Khbabez weet na vier nederlagen in vijf partijen eindelijk weer wat winnen is. The Tank deed zijn bijnaam eer aan. Hij ging als een stoomwals de ring door en liet geen spaan heel van zijn Spaanse opponent Daniel Toledo. In de tweede ronde trapte hij hem letterlijk de ring uit. De Spaanse trainer had genoeg gezien en gooide de handdoek in de ring. De ontlading bij Khbabez liet zien hoe lang de Marokkaanse Hagenees tegen deze zege had aangehikt.

Jay Overmeer

Jay Overmeer breidde zijn zegereeks uit en is na vier Glory-partijen nog steeds niet in de buurt van een nederlaag geweest. Tegen Jamie Bates liet de 26-jarige Amsterdammer zien waarom hij recentelijk de bijnaam The Matrix kreeg. Makkelijk had hij het echter niet tegen de taaie Brit, net als hij een goede countervechter. Het was daardoor zoeken naar een gaatje voor Overmeer, maar toen hij die eenmaal gevonden had in de tweede ronde was het meteen raak. Binnen luttele minuten ging Bates drie keer neer, waarna de wedstrijd werd gestaakt.

Michael Boapeah

Michael Boapeah stapte eveneens als winnaar uit de ring in Rotterdam. De 23-jarige kickbokser uit Den Haag, die uitkomt voor Ghana, won op punten van Ertugrul Bayrak. Hij toonde na een mindere tweede partij daarmee aan dat zijn spectaculaire debuutzege geen toevalstreffer was geweest. Het kan niet anders of hij neemt na zijn zege de derde plek van Bayrak in de ranking over.

Uitslagen Glory84