Cillessen kan in Champions League rentree maken

De keeper zit voor het eerst in bijna een maand weer bij de selectie van trainer Albert Celades. Cillessen liep op 22 januari in de warming-up voor de bekerwedstrijd tegen Logroñés een heupblessure op. De nummer 1 van Oranje zou in dat duel weer eens spelen, maar op het laatste moment haakte hij af.

Cillessen was eind vorig jaar zijn basisplaats al kwijtgeraakt aan Jaume Domènech. De 29-jarige Spanjaard is momenteel de eerste keus onder de lat bij Valencia, dat de laatste zestien in de Champions League haalde door Ajax in de laatste groepswedstrijd in Amsterdam met 1-0 te verslaan. Doelpuntenmaker Rodrigo ontbreekt nu vanwege een blessure, net als de Franse middenvelder Francis Coquelin. Valencia treft Atalanta in stadion San Siro in Milaan, omdat de thuishaven van de Italiaanse club in Bergamo niet aan de strenge Europese eisen voldoet en momenteel ook wordt verbouwd.

Valencia komt met negentien spelers naar Italië. Verdediger Gabriel Paulista is geschorst na zijn rode kaart tegen Ajax. Atalanta, de club van de Nederlandse internationals Marten de Roon en Hans Hateboer, eindigde in de groep als tweede achter Manchester City en plaatste zich met zeven punten (drie minder dan bijvoorbeeld Ajax, dat derde werd in de poule van Valencia) voor de achtste finales.