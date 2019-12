Van der Poel inspireert Dumoulin

„Zijn zege in de Amstel Gold Race was naast magistraal ook heel interessant”, vertelt Dumoulin. „Mathieu deelt zijn jaar heel anders in dan alle andere wegwielrenners. Wij menen na het seizoen drie à vier weken niks te moeten doen en gaan vervolgens een heel lange, saaie winter in waarin we vooral veel duurwerk doen. Mathieu houdt het speels, het hele jaar door. Hij heeft ook trainingsweken dat hij veel uren maakt, maar ook weken waarin hij zijn lichaam heel andere inspanningen geeft. Als hij in een weekend twee veldritten rijdt, dan zal hij niet van maandag tot en met vrijdag vier à vijf uur op de weg trainen. Hij draait dan ook een heel andere voorbereiding dan mij, maar verschijnt straks ook in topvorm aan de start van de klassiekers.”

Volgens Dumoulin trainen wegrenners bij tijd en wijlen té langzaam. „Wij zijn soms traag aan het trainen. Dat heb ik ook teveel gedaan. In de voorbereiding op de Tour de France kan dat voordelig zijn, maar voor de klassiekers is dit in mijn ogen niet wenselijk. De gedachte dat je in een klassieker 6,5 uur op de fiets zit, dus heel vaak 6,5 uur trainen klopt niet. Ik denk dat we heel veel kunnen opsteken van Mathieu’s voorbereiding. Verder vind ik het mooi hoe onbevangen hij koerst. Hij beleeft zijn sport soms nog als een junior. Die onbevangenheid zit eigenlijk ook nog steeds in mij, maar heb ik de laatste jaren te weinig tot uiting laten komen. Al moet ik het roer nu ook niet ineens helemaal om gooien. Ik heb de afgelopen jaren immers best goed gepresteerd.”

Tom Dumoulin Ⓒ Raymond Kerckhoffs