Serie A: Atalanta wint met Hateboer en De Roon, Kluivert verliest met AS Roma

Hateboer werd in de 59e minuut gewisseld. De Roon viel na een uur in. Bij Udinese was Bram Nuytinck basisspeler. Marvin Zeegelaar mocht in de 66e minuut invallen. Hij verzorgde de assist bij het tweede doelpunt van Udinese. Hidde ter Avest was vanaf de 82e minuut nog als invaller actief.

Atalanta kwam als nummer 4 op 57 punten. De ploeg uit Bergamo profiteerde van de nederlaag van nummer 5 AS Roma bij AC Milan (2-0). Daardoor staat Atalanta nu negen punten los van de Romeinse rivaal. De eerste vier van de Serie A plaatsen zich voor de groepsfase van de Champions League.

Kluivert verliest met AS Roma

AC Milan heeft in de Serie A de tweede zege op rij behaald. De ploeg van trainer Stefano Pioli was op eigen veld met 2-0 te sterk voor AS Roma. Voor de thuisclub kwamen Ante Rebic en Hakan Calhanoglu tot scoren. AC Milan won eerder met 4-1 van Lecce.

Justin Kluivert probeert zich te ontworstelen aan Andrea Conti en Samuel Castillejo van AC Milan. Ⓒ BSR Agency

Bij AS Roma ging van Justin Kluivert de nodige dreiging uit. Doelman Gianluigi Donnarumma voorkwam in de beginfase een doelpunt van de oud-Ajacied. Daarna bracht Kluivert de Bosnische spits Edin Dzeko in stelling, maar diens kopbal miste de juiste richting.

Rebic breekt ban

Na de pauze brak Rebic in de 76e minuut de ban voor AC Milan. Ruim een kwartier eerder was Kluivert al naar de kant gegaan. Calhanoglu besliste het duel in de 89e minuut uit een strafschop.

Milan klom op de ranglijst naar de zevende plek. AS Roma, dat de eerste twee competitieduels na de coronastop had gewonnen, bleef vijfde. De achterstand op nummer 4 Atalanta bedraagt zes punten. De club uit Bergamo speelt zondagavond uit tegen Udinese.

